Чорна п'ятниця 2023 — більшість українців не планують робити покупок
В Україні стартує щорічний сезон розпродажу будь-яких товарів під назвою "чорна п'ятниця". Проте думки українців щодо участі в масовому шопінгу цьогоріч різняться.
Про це йдеться з результатів опитування Rakuten Viber, пише "Мінфін".
Чорна п'ятниця 2023 в Україні
Повідомляється, що в опитуванні взяли участь понад 46 тисяч користувачів. Тому на питання "Чи вірите ви в "парад знижок"на "Чорну п’ятницю"?" були наступні відповіді:
- не вірю, це все маркетинговий хід — 66%;
- не цікавлюсь, купую те, що треба, та коли треба — 20%;
- вірю, планую цього року купувати за знижками — 6,5%;
- вірю, але нічого цього року не куплю — 6,5%;
- ніколи не чув/-ла про "Чорну п’ятницю" — 1%.
Таким чином 67% українців нічого не купуватимуть, а 10% слідкуватимуть за знижками. Інші опитувані відкладали шопінг в очікуванні "Чорної п’ятниці": найпопулярнішим попитом стали одяг та взуття — їх хочуть купувати 7% опитаних.
На акції для побутової техніки чекають 4%, на акційні гаджети кількість відповідей аналогічна. Ще 3% українців цікавить знижки на косметику, продукти для догляду за собою та вітаміни, менша кількість цікавиться товарами для дому та ремонту (2%), та товарами для домашніх тварин (2%). Найменше респондентів відповіли, що придбають товари для авто (1%) та підписки на корисні сервіси (менш як 1%).
Тому відповіді на питання "Якщо відкладали шопінг в очікуванні "Чорної п’ятниці", що плануєте придбати?" виглядають наступним чином:
● нічого не купуватиму — 67%;
● поки не знаю, орієнтуватимусь на знижки — 10%;
● одяг та взуття — 7%;
● техніка для дому — 4%;
● гаджети — 4%;
● косметика, догляд за собою, вітаміни — 3%;
● товари для дому та ремонту — 2%;
● товари для домашніх улюбленців — 2%;
● автомобільні товари — 1%;
● підписки на корисні сервіси — менш як 1%.
"Чорна п'ятниця" — що відомо
Відзначимо, що "Чорна п'ятниця" — це всесвітній день розпродажів, який народився в США. Починається в п'ятницю після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Оскільки національний День подяки припадає на останній четвер листопада, "Чорна п'ятниця" триває протягом 23 — 29 листопада.
Однак у 2023 році цей день припадає на 24 листопада.
"Чорна п'ятниця" не виступає основним святом, проте багато працівників цього дня беруть вихідний, за винятком працівників роздрібної торгівлі, тому що у цей день істотно зростає кількість покупців.
В цей день магазини відчиняються о 5 ранку, а деякі великі ТРЦ — опівночі. Першим покупцям пропонують серйозні знижки для того, аби залучити якомога більше покупців. В Україні "чорна п'ятниця" розпочалася з 2013 року.
Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що в українців серйозно змінились настрої щодо купівлі житла. Також ми радили як боротися з емоційними покупками й не кидати гроші на вітер.
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