Чорна п'ятниця 2023 — більшість українців не планують робити покупок

Початок "чорної п'ятниці" у Києві. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні стартує щорічний сезон розпродажу будь-яких товарів під назвою "чорна п'ятниця". Проте думки українців щодо участі в масовому шопінгу цьогоріч різняться.

Про це йдеться з результатів опитування Rakuten Viber, пише "Мінфін".

Читайте також:

Чорна п'ятниця 2023 в Україні

Повідомляється, що в опитуванні взяли участь понад 46 тисяч користувачів. Тому на питання "Чи вірите ви в "парад знижок"на "Чорну п’ятницю"?" були наступні відповіді:

не вірю, це все маркетинговий хід — 66%;

не цікавлюсь, купую те, що треба, та коли треба — 20%;

вірю, планую цього року купувати за знижками — 6,5%;

вірю, але нічого цього року не куплю — 6,5%;

ніколи не чув/-ла про "Чорну п’ятницю" — 1%.

Таким чином 67% українців нічого не купуватимуть, а 10% слідкуватимуть за знижками. Інші опитувані відкладали шопінг в очікуванні "Чорної п’ятниці": найпопулярнішим попитом стали одяг та взуття — їх хочуть купувати 7% опитаних.

На акції для побутової техніки чекають 4%, на акційні гаджети кількість відповідей аналогічна. Ще 3% українців цікавить знижки на косметику, продукти для догляду за собою та вітаміни, менша кількість цікавиться товарами для дому та ремонту (2%), та товарами для домашніх тварин (2%). Найменше респондентів відповіли, що придбають товари для авто (1%) та підписки на корисні сервіси (менш як 1%).

Тому відповіді на питання "Якщо відкладали шопінг в очікуванні "Чорної п’ятниці", що плануєте придбати?" виглядають наступним чином:

● нічого не купуватиму — 67%;

● поки не знаю, орієнтуватимусь на знижки — 10%;

● одяг та взуття — 7%;

● техніка для дому — 4%;

● гаджети — 4%;

● косметика, догляд за собою, вітаміни — 3%;

● товари для дому та ремонту — 2%;

● товари для домашніх улюбленців — 2%;

● автомобільні товари — 1%;

● підписки на корисні сервіси — менш як 1%.

"Чорна п'ятниця" — що відомо

"Чорна п'ятниця" в США у 2016 році. Архівне фото: агенція Reuters

Відзначимо, що "Чорна п'ятниця" — це всесвітній день розпродажів, який народився в США. Починається в п'ятницю після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Оскільки національний День подяки припадає на останній четвер листопада, "Чорна п'ятниця" триває протягом 23 — 29 листопада.

Однак у 2023 році цей день припадає на 24 листопада.

"Чорна п'ятниця" не виступає основним святом, проте багато працівників цього дня беруть вихідний, за винятком працівників роздрібної торгівлі, тому що у цей день істотно зростає кількість покупців.

В цей день магазини відчиняються о 5 ранку, а деякі великі ТРЦ — опівночі. Першим покупцям пропонують серйозні знижки для того, аби залучити якомога більше покупців. В Україні "чорна п'ятниця" розпочалася з 2013 року.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що в українців серйозно змінились настрої щодо купівлі житла. Також ми радили як боротися з емоційними покупками й не кидати гроші на вітер.