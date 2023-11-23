Черная пятница 2023 — большинство украинцев не планируют делать покупки

Начало "черной пятницы" в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине стартует ежегодный сезон распродажи любых товаров под названием "черная пятница". Однако мнения украинцев по поводу участия в массовом шоппинге в этом году разнятся.

Об этом говорится в результатах опроса Rakuten Viber, пишет "Минфин".

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Сообщается, что в опросе приняли участие более 46 тысяч пользователей. Поэтому на вопрос "Верите ли вы в "парад скидок" на "черную пятницу"?" были следующие ответы:

не верю, это все маркетинговый ход — 66%;

не интересуюсь, покупаю то, что нужно, но когда нужно — 20%;

верю, планирую в этом году покупать по скидкам — 6,5%;

верю, но ничего в этом году не куплю — 6,5%;

никогда не слышал о "черной пятнице" — 1%.

Таким образом, 67% украинцев ничего не будут покупать, а 10% будут следить за скидками. Другие опрашиваемые откладывали шопинг в ожидании "черной пятницы": самым популярным спросом стали одежда и обувь — их хотят покупать 7% опрошенных.

Акции для бытовой техники ждут 4%, на акционные гаджеты количество ответов аналогично. Еще 3% украинцев интересуют скидки на косметику, продукты по уходу за собой и витамины, меньше людей интересуются товарами для дома и ремонта (2%) и товарами для домашних животных (2%). Меньше респондентов ответили, что приобретут товары для авто (1%) и подписки на полезные сервисы (менее 1%).

Поэтому ответы на вопрос "Если откладывали шопинг в ожидании "черной пятницы", что планируете приобрести?" выглядят следующим образом:

● ничего не буду покупать — 67%;

● пока не знаю, ориентироваться на скидки — 10%;

● одежда и обувь — 7%;

● техника для дома — 4%;

● гаджеты — 4%;

● косметика, уход за собой, витамины — 3%;

● товары для дома и ремонта — 2%;

● товары для домашних любимцев — 2%;

● автомобильные товары — 1%;

● подписки на полезные сервисы — менее 1%.

"Черная пятница" — что известно

"Черная пятница" в США в 2016 году. Архивное фото: агентство Reuters

Отметим, что "черная пятница" — это всемирный день распродаж, родившийся в США. Начинается в пятницу после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Поскольку национальный День благодарения приходится на последний четверг ноября, "Черная пятница" продолжается 23-29 ноября.

Однако в 2023 году этот день выпадает на 24 ноября.

"Черная пятница" не выступает основным праздником, однако многие работники в этот день берут выходной, за исключением работников розничной торговли, так как в этот день существенно возрастает количество покупателей.

В этот день магазины открываются в 5 утра, а некоторые крупные ТРЦ — в полночь. Первым покупателям предлагают серьезные скидки для того, чтобы привлечь как можно больше покупателей. В Украине "черная пятница" началась с 2013 года.

Напомним, что ранее мы сообщали, что у украинцев серьезно изменились настроения по поводу покупки жилья. Также мы советовали, как бороться с эмоциональными покупками и не бросать деньги на ветер.