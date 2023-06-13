Купівля житла у 2023 році — в українців серйозно змінились настрої

Ключі від нової оселі. Фото: Freepik

В українців на другий рік війни серйозно змінились настрої щодо купівлі житла. Громадяни готові цьогоріч платити більше, ніж торік.

Про це свідчать результати опитування маркетплейсу DIM.RIA.

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За скільки українці готові купити житло

Згідно з підсумками опитування, українці заявили, що ладні платити за житло:

39% — не більше 10-25 тис. дол.;

34% — 30-50 тис. дол.;

15% — 50-80 тис. дол.;

5% — 80-100 тис. дол.;

7% — понад 100 тис. дол.

При цьому торік значно менше громадян були готові платити менші суми і суттєво більше — вищі. Результати виглядали так:

32% озвучили бюджет у 10 - 25 тис. дол.;

25 тис. дол.; 37% — у 30-50 тис. дол.;

12% — більш ніж 100 тис. дол.

У 2023 році опитані розглядають купівлю:

36% — приватного будинку;

35% — вторинної нерухомості;

22% — житла в новобудові;

3% — смарт-квартири чи земельної ділянки.

Регіонально українці готові купити нерухомість:

61% — у рідному місті;

15% — в іншому регіоні країни;

12% — за кордоном.

Орендувати житло громадяни планують з таким бюджетом:

58% — від 5 до 10 тис. грн;

30% — від 10 до 15 тис. грн;

4% — 15-20 та 20-30 тис. грн;

3% — понад 30 тис. грн.

Упродовж травня опитали близько 1,5 тис. українців, з них 70% — у рідному місті, 20% — переселенців, 10% — біженців за кордоном.

Нагадаємо, у Києві та низці регіонів України у травні 2023 року підвищились ціни на вторинному ринку нерухомості. Зокрема, найдешевші однокімнатні квартири можна придбати у трьох регіонах.

Також ми писали, що в Україні громадяни можуть отримати грошову допомогу від держави на ремонт чи будівництва житла, яке постраждало через бойові дії. Експерти розповіли, що робити, якщо документи на нерухомість під час війни були втрачені.