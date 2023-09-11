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Дистанційне звільнення з роботи: що важливо знати переселенцям

11 вересня 2023 09:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — як звільнитися з роботи дистанційно
Трудова книжка в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО), які не мають можливості продовжувати роботу за попередніми місцями проживання, мають право припиняти трудові договори в односторонньому порядку. При цьому це можна зробити дистанційно.

Про це інформують юристи у Telegram-каналі "Адвокат права".

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За словами фахівців, для звільнення переселенці повинні подати до центру зайнятості за місцем проживання чи перебування заяву на ім’я роботодавця.

Датою припинення трудового договору вважатиметься наступний день після подання такої заяви.

При цьому Центр зайнятості за місцем проживання переселенця у день припинення трудового договору має повідомити про це роботодавців будь-якими способами комунікації, зокрема електронними.

У випадку якщо у таких громадян не розірвані трудові договори з роботодавцями, які перебувають на непідконтрольних територіях або щодо яких відсутня інформація про місце перебування, заяви зберігатимуться у територіальних органах центрального органу виконавчої влади на підконтрольній території до моменту деокупації.

Після цього упродовж семи календарних днів даний орган має повідомити:

  • роботодавця;
  • терорган Пенсійного фонду України (ПФУ);
  • терорган Державної податкової служби.

Також юристи додають, що взяті на облік внутрішні переселенці, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримують статус безробітного без додаткових вимог.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні мають намір змінити правила у нарахуванні заробітних плат для державних службовців. Новації можуть запрацювати вже з 1 січня 2024 року.

Також повідомлялося, що в Національному банку України (НБУ) вважають, що ситуація з доходами українців від оплати праці у приватній сфері надалі складна. Зростання зарплат відбувається несистематично і не покриває інфляцію.

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