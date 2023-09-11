Работа в Украине — как уволиться с работы дистанционно

Трудовая книжка в руках. Фото: google.com

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ), не имеющие возможности продолжать работу на предыдущих местах жительства, имеют право прекращать трудовые договоры в одностороннем порядке. При этом это можно сделать дистанционно.

Об этом информируют юристы в Telegram-канале "Адвокат права".

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По словам специалистов, для увольнения переселенцы должны подать в центр занятости по месту жительства или пребывания заявление на имя работодателя.

Датой прекращения трудового договора будет считаться следующий день после подачи такого заявления.

При этом Центр занятости по месту жительства переселенца в день прекращения трудового договора должен уведомить об этом работодателей любыми способами коммуникации, в том числе электронными.

В случае если у таких граждан не расторгнуты трудовые договоры с работодателями, находящимися на неподконтрольных территориях или относительно которых отсутствует информация о местонахождении, заявления будут храниться в территориальных органах центрального органа исполнительной власти на подконтрольной территории до момента деоккупации.

После этого в течение семи календарных дней данный орган должен сообщить:

работодателя;

терорган Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

терорган Государственной налоговой службы.

Также юристы добавляют, что взятые на учет внутренние переселенцы, у которых нет документов, необходимых для предоставления статуса безработного, получают статус безработного без дополнительных требований.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине намерены изменить правила по начислению заработных плат для государственных служащих. Новации могут заработать с 1 января 2024 года.

Также сообщалось, что в Национальном банке Украины считают, что ситуация с доходами украинцев от оплаты труда в частной сфере в дальнейшем сложная. Рост зарплат происходит несистематично и не покрывает инфляцию.