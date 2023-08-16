Бізнес ветеранів матиме особливий бренд — який вигляд має логотип

Для бізнесів ветеранів створили єдиний бренд: який вигляд має логотип
В Україні для бізнесів ветеранів та членів їхніх сімей створили єдиний бренд. Логотип "Створено захисниками" презентувало Міністерство у справах ветеранів.
Про це інформує пресслужба відомства.
Що відомо про єдиний бренд
Як зазначили у Міністерстві, бренд для підприємців із числа захисників України допоможе зробити послуги та товари впізнаваними та розвивати бізнес.
Бренд, який посприяє просуванню бізнесу, зможуть використовувати військовослужбовці, члени їхніх родин, а також сім'ї загиблих бійців.
Право використовувати логотип "Створено захисниками" матимуть:
- фізичні особи-підприємці із числа ветеранів чи ФОП, що залучають найману працю ветеранів (щонайменше 50% від загальної кількості працівників);
- юридичні особи, де щонайменше 60% статутного капіталу належить ветерану, які залучають найману працю ветеранів (частка щонайменше 50%).
Такі логотипи можуть розміщувати на упаковках продуктів, етикетках чи на сайтах виробників.
"Українські споживачі зможуть легко ідентифікувати продукцію ветеранів завдяки графічному зображенню, що підтверджує, що продукція справді виготовлена ветеранами", — пояснили у Мінветеранів.
Як відомо, цьогоріч український уряд має намір видати ветеранам для початку та розвитку бізнесу за програмою "Власна справа" понад 1 тис. грантів. Зокрема, днями видали грантові кошти, на які ветерани планують відкриття:
- кафе та кав'ярень;
- міні-пекарень;
- приватного медкабінету;
- магазину б/у речей;
- відкритого парку атракціонів для дітей;
- дитячої ігрової кімнати;
- служби таксі;
- розширення послуг медцентру;
- точки СТО;
- розширення компанії з пошиття одягу для дітей.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні визначили чергових ветеранів-переможців у грантовій програмі "Власна справа". Цього разу громадяни отримають ще 21 млн гривень на започаткування та розвиток бізнесу.
Також ми писали, що в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.