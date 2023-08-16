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Для бізнесів ветеранів створили єдиний бренд: який вигляд має логотип

16 серпня 2023 11:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес ветеранів матиме особливий бренд — який вигляд має логотип
Українські бійці. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні для бізнесів ветеранів та членів їхніх сімей створили єдиний бренд. Логотип "Створено захисниками" презентувало Міністерство у справах ветеранів.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Що відомо про єдиний бренд

Як зазначили у Міністерстві, бренд для підприємців із числа захисників України допоможе зробити послуги та товари впізнаваними та розвивати бізнес.

Бренд, який посприяє просуванню бізнесу, зможуть використовувати військовослужбовці, члени їхніх родин, а також сім'ї загиблих бійців.

ветерани
Джерело: Мінветеранів

Право використовувати логотип "Створено захисниками" матимуть:

  • фізичні особи-підприємці із числа ветеранів чи ФОП, що залучають найману працю ветеранів (щонайменше 50% від загальної кількості працівників);
  • юридичні особи, де щонайменше 60% статутного капіталу належить ветерану, які залучають найману працю ветеранів (частка щонайменше 50%).

Такі логотипи можуть розміщувати на упаковках продуктів, етикетках чи на сайтах виробників.

"Українські споживачі зможуть легко ідентифікувати продукцію ветеранів завдяки графічному зображенню, що підтверджує, що продукція справді виготовлена ветеранами", — пояснили у Мінветеранів.

Як відомо, цьогоріч український уряд має намір видати ветеранам для початку та розвитку бізнесу за програмою "Власна справа" понад 1 тис. грантів. Зокрема, днями видали грантові кошти, на які ветерани планують відкриття:

  • кафе та кав'ярень;
  • міні-пекарень;
  • приватного медкабінету;
  • магазину б/у речей;
  • відкритого парку атракціонів для дітей;
  • дитячої ігрової кімнати;
  • служби таксі;
  • розширення послуг медцентру;
  • точки СТО;
  • розширення компанії з пошиття одягу для дітей.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні визначили чергових ветеранів-переможців у грантовій програмі "Власна справа". Цього разу громадяни отримають ще 21 млн гривень на започаткування та розвиток бізнесу.

Також ми писали, що в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.

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