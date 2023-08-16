Бізнес ветеранів матиме особливий бренд — який вигляд має логотип

Українські бійці. Фото: google.com

В Україні для бізнесів ветеранів та членів їхніх сімей створили єдиний бренд. Логотип "Створено захисниками" презентувало Міністерство у справах ветеранів.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Що відомо про єдиний бренд

Як зазначили у Міністерстві, бренд для підприємців із числа захисників України допоможе зробити послуги та товари впізнаваними та розвивати бізнес.

Бренд, який посприяє просуванню бізнесу, зможуть використовувати військовослужбовці, члени їхніх родин, а також сім'ї загиблих бійців.

Джерело: Мінветеранів

Право використовувати логотип "Створено захисниками" матимуть:

фізичні особи-підприємці із числа ветеранів чи ФОП, що залучають найману працю ветеранів (щонайменше 50% від загальної кількості працівників);

юридичні особи, де щонайменше 60% статутного капіталу належить ветерану, які залучають найману працю ветеранів (частка щонайменше 50%).

Такі логотипи можуть розміщувати на упаковках продуктів, етикетках чи на сайтах виробників.

"Українські споживачі зможуть легко ідентифікувати продукцію ветеранів завдяки графічному зображенню, що підтверджує, що продукція справді виготовлена ветеранами", — пояснили у Мінветеранів.

Як відомо, цьогоріч український уряд має намір видати ветеранам для початку та розвитку бізнесу за програмою "Власна справа" понад 1 тис. грантів. Зокрема, днями видали грантові кошти, на які ветерани планують відкриття:

кафе та кав'ярень;

міні-пекарень;

приватного медкабінету;

магазину б/у речей;

відкритого парку атракціонів для дітей;

дитячої ігрової кімнати;

служби таксі;

розширення послуг медцентру;

точки СТО;

розширення компанії з пошиття одягу для дітей.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні визначили чергових ветеранів-переможців у грантовій програмі "Власна справа". Цього разу громадяни отримають ще 21 млн гривень на започаткування та розвиток бізнесу.

Також ми писали, що в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.