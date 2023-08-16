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Для бизнесов ветеранов создали единый бренд: как выглядит логотип

16 августа 2023 11:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес ветеранов будет иметь особый бренд — как выглядит логотип
Украинские бойцы. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине для бизнеса ветеранов и членов их семей создали единый бренд. Логотип "Создано защитниками" представило Министерство по делам ветеранов.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Что известно о едином бренде

Как отметили в Министерстве, бренд для предпринимателей из числа защитников Украины поможет сделать услуги и товары узнаваемыми и развивать бизнес.

Бренд, который будет способствовать продвижению бизнеса, смогут использовать военнослужащие, члены их семей, а также семьи погибших бойцов.

ветераны
Источник: Минветеранов

Право использовать логотип "Создано защитниками" будут иметь:

  • физические лица-предприниматели из числа ветеранов или ФЛП, которые задействуют наемный труд ветеранов (не менее 50% от общего числа работников);
  • юридические лица, где не менее 60% уставного капитала принадлежит ветерану, задействующему наемный труд ветеранов (доля не менее 50%).

Такие логотипы могут быть размещены на упаковках продуктов, этикетках или на сайтах производителей.

"Украинские потребители смогут легко идентифицировать продукцию ветеранов благодаря графическому изображению, подтверждающему, что продукция действительно изготовлена ветеранами", — объяснили у Минветеранов.

Как известно, в этом году украинское правительство намерено выдать ветеранам для начала и развития бизнеса по программе "Власна справа" более 1 тыс. грантов. В частности, на днях выдали грантовые средства, на которые ветераны планируют открытие:

  • кофеен и кафе;
  • мини-пекарен;
  • частного медкабинета;
  • магазина б/у вещей;
  • открытого парка аттракционов для детей;
  • детской игровой комнаты;
  • службы такси;
  • расширение услуг медцентра;
  • точки СТО;
  • расширение компании по пошиву одежды для детей.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине определили очередных ветеранов-победителей в грантовой программе "Власна справа". В этот раз граждане получат еще 21 млн гривен на начало и развитие бизнеса.

Также мы писали, что в Украине с 1 октября 2023 вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.

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