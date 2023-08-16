Бизнес ветеранов будет иметь особый бренд — как выглядит логотип

Украинские бойцы. Фото: google.com

В Украине для бизнеса ветеранов и членов их семей создали единый бренд. Логотип "Создано защитниками" представило Министерство по делам ветеранов.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Как отметили в Министерстве, бренд для предпринимателей из числа защитников Украины поможет сделать услуги и товары узнаваемыми и развивать бизнес.

Бренд, который будет способствовать продвижению бизнеса, смогут использовать военнослужащие, члены их семей, а также семьи погибших бойцов.

Источник: Минветеранов

Право использовать логотип "Создано защитниками" будут иметь:

физические лица-предприниматели из числа ветеранов или ФЛП, которые задействуют наемный труд ветеранов (не менее 50% от общего числа работников);

юридические лица, где не менее 60% уставного капитала принадлежит ветерану, задействующему наемный труд ветеранов (доля не менее 50%).

Такие логотипы могут быть размещены на упаковках продуктов, этикетках или на сайтах производителей.

"Украинские потребители смогут легко идентифицировать продукцию ветеранов благодаря графическому изображению, подтверждающему, что продукция действительно изготовлена ветеранами", — объяснили у Минветеранов.

Как известно, в этом году украинское правительство намерено выдать ветеранам для начала и развития бизнеса по программе "Власна справа" более 1 тыс. грантов. В частности, на днях выдали грантовые средства, на которые ветераны планируют открытие:

кофеен и кафе;

мини-пекарен;

частного медкабинета;

магазина б/у вещей;

открытого парка аттракционов для детей;

детской игровой комнаты;

службы такси;

расширение услуг медцентра;

точки СТО;

расширение компании по пошиву одежды для детей.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине определили очередных ветеранов-победителей в грантовой программе "Власна справа". В этот раз граждане получат еще 21 млн гривен на начало и развитие бизнеса.

Также мы писали, что в Украине с 1 октября 2023 вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.