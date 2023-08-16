Бизнес ветеранов будет иметь особый бренд — как выглядит логотип

Для бизнесов ветеранов создали единый бренд: как выглядит логотип
В Украине для бизнеса ветеранов и членов их семей создали единый бренд. Логотип "Создано защитниками" представило Министерство по делам ветеранов.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Что известно о едином бренде
Как отметили в Министерстве, бренд для предпринимателей из числа защитников Украины поможет сделать услуги и товары узнаваемыми и развивать бизнес.
Бренд, который будет способствовать продвижению бизнеса, смогут использовать военнослужащие, члены их семей, а также семьи погибших бойцов.
Право использовать логотип "Создано защитниками" будут иметь:
- физические лица-предприниматели из числа ветеранов или ФЛП, которые задействуют наемный труд ветеранов (не менее 50% от общего числа работников);
- юридические лица, где не менее 60% уставного капитала принадлежит ветерану, задействующему наемный труд ветеранов (доля не менее 50%).
Такие логотипы могут быть размещены на упаковках продуктов, этикетках или на сайтах производителей.
"Украинские потребители смогут легко идентифицировать продукцию ветеранов благодаря графическому изображению, подтверждающему, что продукция действительно изготовлена ветеранами", — объяснили у Минветеранов.
Как известно, в этом году украинское правительство намерено выдать ветеранам для начала и развития бизнеса по программе "Власна справа" более 1 тыс. грантов. В частности, на днях выдали грантовые средства, на которые ветераны планируют открытие:
- кофеен и кафе;
- мини-пекарен;
- частного медкабинета;
- магазина б/у вещей;
- открытого парка аттракционов для детей;
- детской игровой комнаты;
- службы такси;
- расширение услуг медцентра;
- точки СТО;
- расширение компании по пошиву одежды для детей.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине определили очередных ветеранов-победителей в грантовой программе "Власна справа". В этот раз граждане получат еще 21 млн гривен на начало и развитие бизнеса.
Также мы писали, что в Украине с 1 октября 2023 вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.