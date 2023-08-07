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Зміни для бізнесу: 1 жовтня запровадять великі штрафи

7 серпня 2023 10:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес каратимуть штрафами з 1 жовтня — деталі
Касовий апарат. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.

Про це попереджає керівник Комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев.

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Покарання для бізнесу

За словами посадовця, у рамках закону №3219 повернеться необхідність у торгівлі застосування РРО/ПРРО, а також покарання у вигляді штрафів. З огляду на це, він закликав підприємства торгівлі встановлювати касові апарати.

"З 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлені", — зауважив він.

При цьому планові перевірки бізнесу, які були до війни, будуть відновлені не у повному обсязі. Вони стосуватимуться деяких груп платників податків. Йдеться про підакцизні товари: спиртне, тютюн, пальне, електрична енергія, банківські та фінансові установи, гральний бізнес.

Невдовзі ухвалять план податкових перевірок, тому до кінця поточного року перевірять усі підприємства.

"Ми забезпечимо законну діяльність "білих" операторів і ліквідуємо чорних", — уточнив голова парламентського комітету.

Як штрафуватимуть бізнес

За словами Гетманцева, Державна податкова служба України уповноважена законом виконувати перевірки використання касових апаратів підприємцями та штрафувати у разі виявлення порушень. При цьому штрафи накладатимуть на кожну транзакцію без фіскалізації.

Розмір штрафу залежатиме від суми чека, а також кількості виявлених порушень:

  • за перше порушення — 100% від загальної суми продажу товарів, робіт та послуг, вчинених з порушенням;
  • за друге та наступні — 150% від суми продажу товарів, робіт чи послуг, вчинених з порушенням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ненадання відповіді на запит податкової, неподання або подання не в повному обсязі платником податків передбачає штраф у п'ять розмірів мінімальної заробітної плати — 33,5 тис. грн.

Також ми писали, що з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

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