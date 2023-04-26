Для ФОПів зміняться податки: кого це торкнеться

Найбільше нових ФОПів з початку повномасштабного вторгнення зареєстрували кияни. Фото: УНІАН

На загальну систему оподаткування автоматично переведуть деяких ФОПів третьої групи. Це відбудеться після скасування спеціального режиму оподаткування під час воєнного стану.

Зміни відбудуться 1 липня 2023 року у зв’язку з законопроєктом №8401 та меморандумом МВФ.

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Йдеться про ФОПів 3 групи, що зареєструвалися зі ставкою 5% у 2022 році й одразу перейшли на ставку 2%. Для цих людей загрожує скасування спецгрупи у 2%.

Щоб перевірити свій ФОП, потрібно замовити витяг по єдиному податку в електронному кабінеті платника на сайті ДПС.

Якщо у документі дата переходу на спрощену систему оподаткування та дата застосування ставки у 2% збігаються, значить ФОП є платником по ставці 2% з першого дня державної реєстрації.

Нардепи Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики зауважили, що скасування пільги у 2% в майбутньому допоможе отримати значну підтримку від МВФ.

Зауважимо, загальна система оподаткування — це система, де підприємець платить:

податок на доходи фізичних осіб — 18%;

військовий збір — 1,5%;

єдиний соціальний внесок — 22%.

Нагадаємо, російський Мінфін планує запровадити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) на прибутки російських блогерів, які виїхали за кордон. Російські компанії стягуватимуть 30% податку з співробітників або фрілансерів, які втратили податкове резидентство в Росії.