Для ФОПів зміняться податки: кого це торкнеться
На загальну систему оподаткування автоматично переведуть деяких ФОПів третьої групи. Це відбудеться після скасування спеціального режиму оподаткування під час воєнного стану.
Зміни відбудуться 1 липня 2023 року у зв’язку з законопроєктом №8401 та меморандумом МВФ.
Кого торкнуться зміни
Йдеться про ФОПів 3 групи, що зареєструвалися зі ставкою 5% у 2022 році й одразу перейшли на ставку 2%. Для цих людей загрожує скасування спецгрупи у 2%.
Щоб перевірити свій ФОП, потрібно замовити витяг по єдиному податку в електронному кабінеті платника на сайті ДПС.
Якщо у документі дата переходу на спрощену систему оподаткування та дата застосування ставки у 2% збігаються, значить ФОП є платником по ставці 2% з першого дня державної реєстрації.
Нардепи Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики зауважили, що скасування пільги у 2% в майбутньому допоможе отримати значну підтримку від МВФ.
Зауважимо, загальна система оподаткування — це система, де підприємець платить:
- податок на доходи фізичних осіб — 18%;
- військовий збір — 1,5%;
- єдиний соціальний внесок — 22%.
Нагадаємо, російський Мінфін планує запровадити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) на прибутки російських блогерів, які виїхали за кордон. Російські компанії стягуватимуть 30% податку з співробітників або фрілансерів, які втратили податкове резидентство в Росії.