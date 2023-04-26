Для ФЛПов изменятся налоги: кого это коснется
На общую систему налогообложения автоматически переведут некоторые ФЛП третьей группы. Это произойдет после отмены специального режима налогообложения во время военного положения.
Изменения произойдут 1 июля 2023 года в связи с законопроектом №8401 и меморандумом МВФ.
Кого коснутся изменения
Речь идет о ФЛПах 3 группы, которые зарегистрировались со ставкой 5% в 2022 году и сразу перешли на ставку 2%. Для этих людей грозит упразднение спецгруппы в 2%.
Чтобы проверить свой ФЛП, нужно заказать выписку по единому налогу в электронном кабинете плательщика на сайте ГНС.
Если в документе дата перехода на упрощенную систему налогообложения и дата применения ставки в 2% совпадают, значит, ФЛП является плательщиком по ставке 2% с первого дня государственной регистрации.
Нардепы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике отметили, что отмена льготы в 2% в будущем поможет получить значительную поддержку от МВФ.
Заметим, общая система налогообложения — это система, где предприниматель платит:
- налог на доходы физических лиц — 18%;
- военный сбор — 1,5%;
- единый социальный взнос — 22%.
Напомним, российский Минфин планирует ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на доходы российских блоггеров, выехавших за границу. Российские компании будут взимать 30% налога с сотрудников или фрилансеров, потерявших налоговое резидентство в России.