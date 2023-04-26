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Для ФЛПов изменятся налоги: кого это коснется

26 апреля 2023 01:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Для ФЛПов изменятся налоги: кого это коснется
Больше новых ФЛП с начала полномасштабного вторжения зарегистрировали киевляне. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На общую систему налогообложения автоматически переведут некоторые ФЛП третьей группы. Это произойдет после отмены специального режима налогообложения во время военного положения.

Изменения произойдут 1 июля 2023 года в связи с законопроектом №8401 и меморандумом МВФ.

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Кого коснутся изменения

Речь идет о ФЛПах 3 группы, которые зарегистрировались со ставкой 5% в 2022 году и сразу перешли на ставку 2%. Для этих людей грозит упразднение спецгруппы в 2%.

Чтобы проверить свой ФЛП, нужно заказать выписку по единому налогу в электронном кабинете плательщика на сайте ГНС.

Если в документе дата перехода на упрощенную систему налогообложения и дата применения ставки в 2% совпадают, значит, ФЛП является плательщиком по ставке 2% с первого дня государственной регистрации.

Нардепы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике отметили, что отмена льготы в 2% в будущем поможет получить значительную поддержку от МВФ.

Заметим, общая система налогообложения — это система, где предприниматель платит:

  • налог на доходы физических лиц — 18%;
  • военный сбор — 1,5%;
  • единый социальный взнос — 22%.

Напомним, российский Минфин планирует ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на доходы российских блоггеров, выехавших за границу. Российские компании будут взимать 30% налога с сотрудников или фрилансеров, потерявших налоговое резидентство в России.

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