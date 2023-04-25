Пенсії в Україні — у ПФУ розповіли, чи стягуватимуть з меценатів податки

Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.

Про це поінформувала пресслужба ПФУ.

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Чи стягуватимуть податки з меценатів

Йдеться про нещодавно ухвалений закон в Україні про благодійні пенсії. У рамках такої ініціативи кожен охочий може зробити пожертву як персональну, для окремого пенсіонера, так і загальну — у Пенсійний фонд.

У ПФУ зазначили, що українське законодавство не передбачає податку на пенсію ані на звичайну, ані на благодійну. Тому під час перерахунку коштів меценатам не доведеться платити більше.

Механізм меценатських пенсій

За даними Пенсійного фонду, пенсіонери, на ім'я яких зроблено благодійні внески, отримають гроші одноразово. Однак від суми надійде тільки 70%, а решта 30% підуть у загальний фонд. Примітно те, що гроші, які прийдуть на ім'я, людина отримає наступного місяця після того, як було зроблено внесок.

Благодійники, які хочуть зробити грошові внески, мають зайти до особистого кабінету на порталі Пенсійного Фонду та авторизуватися там за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису, чи системи Bank ID. Після чого можна робити пожертву.

Нагадаємо, українці, після впровадження другого рівня пенсійної системи, самостійно зможуть обирати пенсійний фонд для внесків. Однак така можливість з'явиться не одразу.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.