Податки за спецрежимом — для самозайнятих осіб готують нововведення

Працівник кур'єрської служби. Фото: Unplush

У Верховній Раді мають намір запровадити спеціальний режим оподаткування у 6% для низки самозайнятих осіб. Зокрема, йдеться про кур'єрів та таксистів.

Про це повідомив представник Податкового комітету (ВРУ) Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

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За словами Железняка, йдеться про проєкт закону №10166, зареєстрований народними депутатами у парламенті. Він пропонує запровадити спеціальний режим оподаткування доходів, отриманих українцями від здійснення окремих видів діяльності.

Зокрема, пропонує встановити податок у 6%, автоматизувати облік, без вимоги реєструвати ФОП та подачі звітності.

"Переваги для громадян — спрощення та автоматизація обліку, низький податок — 6% (для цієї категорії самозайнятих не потрібно реєструвати ФОП, наймати бухгалтерів, подавати звітність. Звичайно це по бажанню. Хто захоче — залишається на звичній для себе системі, яка діє зараз", — пояснив він.

Тобто діятимуть спрощені умови для легалізації близько 500 тисяч самозайнятих осіб 20 видів діяльності. Зокрема, йдеться про:

кур'єрів;

таксистів;

майстрів манікюру;

перукарів.

Буде визначена юридична площина для діяльності інтернет-платформ.

За словами народного депутата, документ покликаний гармонізувати українське законодавство з нормами Європейського Союзу (ЄС). А саме — привести податкове законодавство у відповідність до вимог Директиви про адміністративне співробітництво (DAC7) щодо автоматичного обміну інформацією операторів цифрових платформ.

Таким чином, закон створить прозоре регулювання діяльності онлайн-платформ, оскільки лише в сервісах таксі(Uber, Bolt, Uklon, Glovo — близько 300 тис. самозайнятих водіїв та кур'єрів.

"Завдяки платформам, які надаватимуть податковій дані про доходи таких самозайнятих осіб, буде вирішено одну з найболючіших проблем — облік готівкових надходжень. Це детінізація економіки та суттєвий крок вперед у діджиталізації податків", — сказав Железняк, додавши, що це поповнить держказну.

Джерело: ВРУ

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Нагадаємо, таксисти мають встановити в автомобілях касові апарати та видавати фіскальні чеки за проїзд. Пасажир при цьому може сплачувати за проїзд як готівкою, та і за допомогою картки.

Також Державна податкова служба (ДПС) склала рейтинг країн, де українці найчастіше ховають доходи. В основному багатії обирають п'ять точок на карті у питанні приховування доходів від оподаткування.