Налоги по спецрежиму — для самозанятых лиц готовят нововведение

Работник курьерской службы. Фото: Unplush

В Верховной Раде намерены ввести специальный режим налогообложения в 6% для ряда самозанятых лиц. В частности, речь идет о курьерах и таксистах.

Об этом сообщил представитель Налогового комитета (ВРУ) Ярослав Железняк в Telegram-канале.

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По словам Железняка, речь идет о проекте закона №10166, зарегистрированном народными депутатами в парламенте. Он предлагает ввести специальный режим обложения доходов, полученных украинцами от осуществления отдельных видов деятельности.

В частности, предлагает установить налог в 6%, автоматизировать учет, без требования регистрировать ФЛП и предоставления отчетности.

"Преимущества для граждан — упрощение и автоматизация учета, низкий налог — 6% (для этой категории самозанятых не нужно регистрировать ФЛП, нанимать бухгалтеров, подавать отчетность. Конечно это по желанию. Кто захочет — остается на привычной для себя действующей системе"), — объяснил он.

То есть будут действовать упрощенные условия для легализации около 500 тысяч самозанятых 20 видов деятельности. В частности, речь идет о:

курьеров;

таксистов;

мастеров маникюра;

парикмахеров.

Определится юридическая плоскость для деятельности интернет-платформ.

По словам народного депутата, документ призван гармонизировать законодательство Украины с нормами Европейского Союза (ЕС). А именно — привести налоговое законодательство в соответствие с требованиями Директивы об административном сотрудничестве (DAC7) по автоматическому обмену информацией операторов цифровых платформ.

Таким образом, закон создаст прозрачное регулирование деятельности онлайн-платформ, поскольку только в сервисах такси (Uber, Bolt, Uklon, Glovo — около 300 тыс. самозанятых водителей и курьеров).

"Благодаря платформам, которые будут предоставлять налоговой данные о доходах таких самозанятых лиц, будет решена одна из самых болезненных проблем — учет наличных поступлений. Это детенизация экономики и существенный шаг вперед в диджитализации налогов", — сказал Железняк, добавив, что это пополнит госказну.

Источник: ВРУ

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Напомним, таксисты должны установить в автомобилях кассовые аппараты и выдавать фискальные чеки за проезд. Пассажир при этом может платить за проезд как наличными, так и с помощью карты.

Также Государственная налоговая служба (ГНС) составила рейтинг стран, где украинцы чаще всего скрывают доходы. В основном богачи выбирают пять точек на карте в вопросе сокрытия доходов от налогообложения.