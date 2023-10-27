Штрафи в Україні — у Раді пропонують запровадити великі штрафи

Грошові купюри різних валют. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні можуть заборонити продаж програмного забезпечення для податкового та бухгалтерського обліку, під час створення якого використовувався програмний код мовою країни-агресорки. За порушення пропонують карати велетенськими штрафами.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

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Детальніше про ініціативу

Йдеться про проєкт закону №10186. Як зазначається у пояснювальній записці, до 2017 року на ринку ІТ-послуг в країні найпопулярнішим програмним продуктом з бухгалтерського обліку була розробка російської компанії "1С", яка призначається для створення систем автоматизації. При цьому компанія пропонувала продукт, маючи монопольне становище й займаючи близько 90% ринку. Обсяг послуг оцінюють на суму понад 500 млн гривень.

Навесні 2017-го Рада нацбезпеки наклала санкції на програмні продукти російської компанії і заборонила продаж в Україні.

Держустановам заборонили використовувати таке програмного забезпечення.

Однак, незважаючи на це, суб'єкти господарювання надалі використовують російський "1C". На ринку збереглося домінуюче становище.

Тому документ пропонує заборонити продаж на території Україні таке програмне забезпечення.

Будуть передбачені штрафи:

за перше порушення — в розмірі 1000 мінімальних заробітних плат;

за повторне протягом року — в розмірі 2000 мінімальних заробітних плат.

Таким чином за продаж російських податкових і бухгалтерських програм штрафи сягнуть 13 млн грн.

У законопроєкті не уточнюється, на кого саме накладатимуть штрафи — на продавця чи покупця, а також, хто саме контролюватиме цей процес.

Джерело: ВРУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Верховній Раді України (ВРУ) зареєстрували законопроєкт, який передбачає чергові зміни для бізнесу з 1 січня 2024 року. Йдеться про проєкт закону №10166.

Раніше повідомлялося, що в Державній податковій службі України попереджають українців про систему покарань за порушення у сфері продажів онлайн. Зокрема, тепер суворо карають за нелегальний бізнес у соцмережах Facebook та Instagram.