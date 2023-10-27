Штрафы в Украине — в Раде предлагают ввести большие штрафы

Для украинцев готовят заоблачные штрафы — детали законопроекта
В Украине могут запретить продажу программного обеспечения для налогового и бухгалтерского учета, при создании которого использовался программный код на языке страны-агрессорки. За нарушение предлагают наказывать гигантскими штрафами.
Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.
Подробнее об инициативе
Речь идет о проекте закона №10186. Как отмечается в пояснительной записке, до 2017 года на рынке IТ-услуг в стране самым популярным программным продуктом по бухгалтерскому учету была разработка российской компании "1С", предназначенная для создания систем автоматизации. При этом компания предлагала продукт, имея монопольное положение и занимая около 90% рынка. Объем услуг оценивается в сумму более 500 млн гривен.
Весной 2017-го Совет нацбезопасности наложил санкции на программные продукты российской компании и запретил продажу в Украине. Госучреждениям запретили использовать такое программное обеспечение.
Однако, несмотря на это, предприятия в дальнейшем используют российский "1C". На рынке сохранилось доминирующее положение.
Поэтому документ предлагает запретить продажу на территории Украины такое программное обеспечение.
Будут предусмотрены штрафы:
- за первое нарушение — в размере 1000 минимальных заработных плат;
- за повторное в течение года — в размере 2000 минимальных заработных плат.
Таким образом, за продажу российских налоговых и бухгалтерских программ штрафы составят 13 млн грн.
В законопроекте не уточняется, на кого именно будут налагаться штрафы — на продавца или покупателя, а также кто будет контролировать этот процесс.
Что еще стоит знать
Напомним, в Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрировали законопроект, предусматривающий очередные изменения для бизнеса с 1 января 2024 года. Речь идет о проекте закона №10166.
Ранее сообщалось, что в Государственной налоговой службе Украины предупреждают украинцев о системе наказаний за нарушения в сфере продаж онлайн. В частности, теперь строго наказывают за нелегальный бизнес в соцсетях Facebook и Instagram.
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