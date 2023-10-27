Штрафы в Украине — в Раде предлагают ввести большие штрафы

Денежные купюры разных валют. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине могут запретить продажу программного обеспечения для налогового и бухгалтерского учета, при создании которого использовался программный код на языке страны-агрессорки. За нарушение предлагают наказывать гигантскими штрафами.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Читайте также:

Подробнее об инициативе

Речь идет о проекте закона №10186. Как отмечается в пояснительной записке, до 2017 года на рынке IТ-услуг в стране самым популярным программным продуктом по бухгалтерскому учету была разработка российской компании "1С", предназначенная для создания систем автоматизации. При этом компания предлагала продукт, имея монопольное положение и занимая около 90% рынка. Объем услуг оценивается в сумму более 500 млн гривен.

Весной 2017-го Совет нацбезопасности наложил санкции на программные продукты российской компании и запретил продажу в Украине. Госучреждениям запретили использовать такое программное обеспечение.

Однако, несмотря на это, предприятия в дальнейшем используют российский "1C". На рынке сохранилось доминирующее положение.

Поэтому документ предлагает запретить продажу на территории Украины такое программное обеспечение.

Будут предусмотрены штрафы:

за первое нарушение — в размере 1000 минимальных заработных плат;

за повторное в течение года — в размере 2000 минимальных заработных плат.

Таким образом, за продажу российских налоговых и бухгалтерских программ штрафы составят 13 млн грн.

В законопроекте не уточняется, на кого именно будут налагаться штрафы — на продавца или покупателя, а также кто будет контролировать этот процесс.

Источник: ВРУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрировали законопроект, предусматривающий очередные изменения для бизнеса с 1 января 2024 года. Речь идет о проекте закона №10166.

Ранее сообщалось, что в Государственной налоговой службе Украины предупреждают украинцев о системе наказаний за нарушения в сфере продаж онлайн. В частности, теперь строго наказывают за нелегальный бизнес в соцсетях Facebook и Instagram.