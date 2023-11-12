До кінця року Нова пошта відкриє ще 13 відділень у Німеччині

Відділення "Нової Пошти" у Німеччині. Фото: Нова Пошта

Компанія "Нова пошта" планує відкрити ще 13 відділень у Німеччині до кінця 2023 року. Наразі в країні працює вже сім відділень української логістичної компанії.

Про це повідомляє Мінреінтеграції з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

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"На цей день вже сім відділень Nova Post працюють у різних містах Німеччини. Зокрема, у Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Дрездені, Франкфурті-на-Майні та Кельні", — йдеться у повідомленні.

Так, нові відділення планують відкрити у Дюссельдорфі, Дортмунді, Штутгарті, Ганновері, Бремені й інших містах. Відділення Nova Post працюють із понеділка до суботи. Клієнти можуть відправляти, а також отримувати з України документи, посилки та вантажі вагою до 100 кг.

Крім того, доступна курʼєрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Німеччині. Кур’єр може приїхати додому чи в офіс і забрати відправлення для доставки в будь-яку точку України.

Нагадаємо, що українська логістична компанія "Нова пошта" розповіла про відкриття першої точки обслуговування та кур’єрської доставки у ще одній країні Європейського Союзу (ЄС). Цього разу географія бізнесу компанії розширилась на Угорщину.