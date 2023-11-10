Послугами Нової пошти можна скористатися тепер в Угорщині — графік роботи

Обслуговування клієнтів "Нової пошти". Фото: novaposhta.ua

Українська логістична компанія "Нова пошта" розповіла про відкриття першої точки обслуговування та кур’єрської доставки у ще одній країні Європейського Союзу (ЄС). Цього разу географія бізнесу компанії розширилась на Угорщину.

Про це повідомили у пресцентрі компанії.

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Бізнес Nova Post за кордоном

Як зазначають представники "Нової пошти", Угорщина стала десятою європейською країною, де доступні послуги Nova Post.

Перший офіс "Нової пошти" тепер працює у Будапешті. Адреса відділення наступна:

1066, Teréz. körút 8.

Графік роботи офісу в Будапешті:

послуги відділення доступні щодня.

Клієнти матимуть змогу отримувати та відправляти в Україну:

документи;

посилки;

вантажі до 100 кг.

Термін доставки вантажів з України в Угорщину — щонайменше п'ять днів.

"Відділення Nova Post в Будапешті — унікальне, бо тут можна не тільки отримати послуги зі швидкої доставки. Це одночасно і коворкінг для української спільноти. Це місце, де українці та українські підприємці можуть зустрічатися, працювати, обмінюватися ідеями, вивчати мову, відвідувати кваліфікаційні курси, тренінги та лекції", — розповіли у компанії.

Ціни на послуги "Нової пошти"

Вартість послуги з доставки вантажів та посилок з України в Угорщину наступна:

документи — 250 грн;

посилка до 2 кг — 400 грн;

посилка до 10 кг — 600 грн;

посилка до 30 кг — 1200 грн;

вантаж від 30 до 100 кг — 40 грн за кожен кілограм.

Окрім того, для клієнтів доступна кур'єрська доставка "Нової пошти" на будь-яку адресу в Угорщині. Виклик кур'єра доступний через сайт та мобільний застосунок.

Вартість доставка кур’єром (додатково):

100 грн для відправлення до 30 кг;

250 грн за кожні 100 кг.

Де ще запрацюють офіси Nova Post у Європі

Як зазначають у компанії, Nova Post продовжує експансію на території ЄС. Загалом Нова пошта відкрила більше 60 офісів за кордоном. Компанія представлена вже у десяти країнах.

Зокрема, відділення Nova Post відкриють в таких країнах:

Італія;

Франція;

Австрія.

Примітно також те, що у відділеннях Nova Post працівники будуть обслуговувати клієнтів двома мовами — місцевою й українською.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, в українській логістичній компанії "Нова пошта" розповіли про систему знижок на деякі послуги під час воєнного стану. Зокрема, є можливість безкоштовного відправлення посилок військовим.

Також ми писали, що українська логістична компанія заявила про відкриття нового офісу у Литві. Запрацювало вантажне відділення за адресою Каунас, Studentų g. 16.