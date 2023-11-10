Послугами Нової пошти можна скористатися тепер в Угорщині — графік роботи

Нова пошта відкрила ще одну точку обслуговування в ЄС
Українська логістична компанія "Нова пошта" розповіла про відкриття першої точки обслуговування та кур’єрської доставки у ще одній країні Європейського Союзу (ЄС). Цього разу географія бізнесу компанії розширилась на Угорщину.
Про це повідомили у пресцентрі компанії.
Бізнес Nova Post за кордоном
Як зазначають представники "Нової пошти", Угорщина стала десятою європейською країною, де доступні послуги Nova Post.
Перший офіс "Нової пошти" тепер працює у Будапешті. Адреса відділення наступна:
- 1066, Teréz. körút 8.
Графік роботи офісу в Будапешті:
- послуги відділення доступні щодня.
Клієнти матимуть змогу отримувати та відправляти в Україну:
- документи;
- посилки;
- вантажі до 100 кг.
Термін доставки вантажів з України в Угорщину — щонайменше п'ять днів.
"Відділення Nova Post в Будапешті — унікальне, бо тут можна не тільки отримати послуги зі швидкої доставки. Це одночасно і коворкінг для української спільноти. Це місце, де українці та українські підприємці можуть зустрічатися, працювати, обмінюватися ідеями, вивчати мову, відвідувати кваліфікаційні курси, тренінги та лекції", — розповіли у компанії.
Ціни на послуги "Нової пошти"
Вартість послуги з доставки вантажів та посилок з України в Угорщину наступна:
- документи — 250 грн;
- посилка до 2 кг — 400 грн;
- посилка до 10 кг — 600 грн;
- посилка до 30 кг — 1200 грн;
- вантаж від 30 до 100 кг — 40 грн за кожен кілограм.
Окрім того, для клієнтів доступна кур'єрська доставка "Нової пошти" на будь-яку адресу в Угорщині. Виклик кур'єра доступний через сайт та мобільний застосунок.
Вартість доставка кур’єром (додатково):
- 100 грн для відправлення до 30 кг;
- 250 грн за кожні 100 кг.
Де ще запрацюють офіси Nova Post у Європі
Як зазначають у компанії, Nova Post продовжує експансію на території ЄС. Загалом Нова пошта відкрила більше 60 офісів за кордоном. Компанія представлена вже у десяти країнах.
Зокрема, відділення Nova Post відкриють в таких країнах:
- Італія;
- Франція;
- Австрія.
Примітно також те, що у відділеннях Nova Post працівники будуть обслуговувати клієнтів двома мовами — місцевою й українською.
Більше про "Нову пошту"
Нагадаємо, в українській логістичній компанії "Нова пошта" розповіли про систему знижок на деякі послуги під час воєнного стану. Зокрема, є можливість безкоштовного відправлення посилок військовим.
Також ми писали, що українська логістична компанія заявила про відкриття нового офісу у Литві. Запрацювало вантажне відділення за адресою Каунас, Studentų g. 16.
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