К концу года Новая почта откроет еще 13 отделений в Германии

Отделение "Новой почты" в Германии. Фото: Новая Почта

Компания "Новая почта" планирует открыть еще 13 отделений в Германии до конца 2023 года. В настоящее время в стране работает уже семь отделений украинской логистической компании.

Об этом сообщает Минреинтеграция со ссылкой на пресс-службу "Новой Почты".

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"На этот день уже семь отделений Nova Post работают в разных городах Германии. В частности, в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Дрездене, Франкфурте-на-Майне и Кельне", — говорится в сообщении.

Так, новые отделения планируют открыть в Дюссельдорфе, Дортмунде, Штутгарте, Ганновере, Бремене и других городах. Отделения Nova Post работают с понедельника по субботу. Клиенты могут отправлять и получать из Украины документы, посылки и грузы весом до 100 кг.

Кроме того, доступна курьерская доставка Nova Post по любому адресу по всей Германии. Курьер может приехать домой или в офис и забрать отправку для доставки в любую точку Украины.

Напомним, что украинская логистическая компания "Новая почта" рассказала об открытии первой точки обслуживания и курьерской доставки еще в одной стране Европейского Союза (ЕС). В этот раз география бизнеса компании расширилась на Венгрию.