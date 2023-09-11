Бізнес під час війни — відомо, скільки втратили підприємства у 2022-му

Працівник на підприємстві: Фото: google.com

Доходи українських підприємств у 2022 році суттєво скоротилися — у понад 12 разів проти довоєнного 2021-го. Це викликано зростанням кількості збиткових компаній.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, пише Інтерфакс.

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За інформацією Держстату, торік прибуток підприємств та організацій від звичайної діяльності до оподаткування становив 88,48 млрд гривень. Показник у 12,6 раза менший за рівень 2021 року, коли обсяг прибутку становив 1,12 трлн млрд гривень.

У статистичному відомстві пояснили, що це викликано зростанням частки збиткових підприємств та компаній. Якщо до війни, у 2021 році, було 26,7%, то в 2022-му частка зросла до 33,8%. Водночас загальний обсяг збитків підвищився учетверо: з 232,8 млрд гривень до 928,2 млрд гривень.

При цьому торік 66,2% українських підприємств працювали рентабельно, отримавши 1,02 трлн гривень доходу. Для порівняння — попереднього року частка таких підприємств становила 73,3%, а загальний прибуток — 1,35 трлн гривень.

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