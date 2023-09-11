Бізнес під час війни — відомо, скільки втратили підприємства у 2022-му

Доходи підприємств в Україні: відомо, скільки втратив бізнес у 2022-му
Доходи українських підприємств у 2022 році суттєво скоротилися — у понад 12 разів проти довоєнного 2021-го. Це викликано зростанням кількості збиткових компаній.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України, пише Інтерфакс.
Падіння прибутків підприємств під час війни
За інформацією Держстату, торік прибуток підприємств та організацій від звичайної діяльності до оподаткування становив 88,48 млрд гривень. Показник у 12,6 раза менший за рівень 2021 року, коли обсяг прибутку становив 1,12 трлн млрд гривень.
У статистичному відомстві пояснили, що це викликано зростанням частки збиткових підприємств та компаній. Якщо до війни, у 2021 році, було 26,7%, то в 2022-му частка зросла до 33,8%. Водночас загальний обсяг збитків підвищився учетверо: з 232,8 млрд гривень до 928,2 млрд гривень.
При цьому торік 66,2% українських підприємств працювали рентабельно, отримавши 1,02 трлн гривень доходу. Для порівняння — попереднього року частка таких підприємств становила 73,3%, а загальний прибуток — 1,35 трлн гривень.
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