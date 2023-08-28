Ціни на овочі падають — стало відомо, як довго це триватиме

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE

На українському ринку фіксують спад цін на низку популярних овочів. Зокрема, за сім днів удвічі впала гуртова вартість тепличних огірків, на чверть — моркви.

Такі дані наводять аналітики проєкту EastFruit.

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Причини падіння цін

Як зазначають експерти, ціни падають, попри те, що більшість тепличних комбінатів зупинили продаж огірків до початку осені. Причиною, через яку дешевшають овочі, називають достатню кількість пропозиції на ринку. Зараз постачальники привозять огірки, вирощені на відкритому ґрунті. На таку продукцію завжди ціни нижчі, ніж із тепличних комбінатів.

За словами аналітиків, зараз тепличні огірки надходять у продаж за ціною 8-21 грн/кг, тоді як наприкінці попереднього тижня вартість цієї продукції стартувала від 20 грн/кг. Ціни на огірки з відкритого ґрунту починаються з 7 грн/кг.

Оскільки дешева продукція досі надходить на ринок, за невисоких темпів збуту чинить істотний тиск на ринок. У зв'язку з цим ціни на огірки в країні вже впали в середньому на 31% порівняно з минулим роком.

Закупівельна ціна моркви упродовж тижня впала на чверть. За словами аналітиків, вартість знизилась через стриманий попит. Це змушує переглядати рівень гуртових цін.

За даними EastFruit, вартість моркви тримається у такому ціновому діапазоні: 6-14 грн/кг. Попереднього тижня — 8-16 грн/кг.

Аналітики вважають, що морква в країні дешевшатиме надалі.

Що буде з цінами восени

За інформацією "Інституту аграрної економіки", ціни на овочі борщового набору можуть надалі знижуватися. На вартість впливатиме низка факторів.

"Населення в Україні зараз фізично менше, попит менший, експорт проблемний. Тому ціни протягом серпня і можливо вересня не зростатимуть", — пояснюють фахівці.

Так, на початку осені ціна може впасти:

на білокачанну капусту до 10 грн/кг;

на буряк — до 15 грн/кг;

цибулю ріпчасту — до 20 грн/кг;

моркву — до 20 грн/кг;

картоплю — до 11 грн/кг.

Більше про ціни

Нагадаємо, на українських магазинах у серпні 2023 року фіксують подорожчання деяких видів м'яса. Водночас за місяць ціна впала на сало.

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