Бизнес во время войны — известно, сколько потеряли предприятия в 2022 -м

Работник на предприятии: Фото: google.com

Доходы украинских предприятий в 2022 году существенно сократились — в более чем 12 раз против довоенного 2021-го. Это вызвано ростом количества убыточных компаний.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, пишет Интерфакс.

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По информации Госстата, в прошлом году прибыль предприятий и организаций от обычной деятельности до налогообложения составила 88,48 млрд гривен. Показатель в 12,6 раза меньше уровня 2021 года, когда объем прибыли составлял 1,12 трлн млрд гривен.

В статистическом ведомстве объяснили, что это вызвано ростом доли убыточных предприятий и компаний. Если до войны, в 2021 году, было 26,7%, то в 2022 году доля выросла до 33,8%. В то же время общий объем убытков повысился в четыре раза: с 232,8 млрд гривен до 928,2 млрд гривен.

При этом в прошлом году 66,2% украинских предприятий работали рентабельно, получив 1,02 трлн гривен дохода. Для сравнения — в предыдущем году доля таких предприятий составила 73,3%, а общая прибыль — 1,35 трлн гривен.

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