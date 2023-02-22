Навіть попри війну в Україні зареєструвались понад 136 тисяч ФОП, — Федоров

Навіть у війну в Україні активно реєструють нові ФОП та ТОВ

З початку повномасштабного вторгнення через "Дію" відкрито 136 тисяч автоматичних ФОП. Окрім того, з 24 лютого в Україні запрацювали чотири тисячі нових ТОВ.

Про це у своєму Telegram розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Бізнес під час війни

Так, за інформацією Мінцифри, з початку повномасштабного вторгнення українці відкрили через державний застосунок "Дія" 136 тисяч автоматичних ФОП та чотири тисячі ТОВ.

"Сильні підприємці — основа будь-якої успішної держави. Продовжимо робити все, щоб Україна стала країною підприємців. Ми на правильному шляху", — написав Михайло Федоров.

Окрім того, він подякував громадянам, які продовжують підтримувати українську економіку навіть під час війни.

"Це особливо важливо зараз. Так держава може забезпечувати необхідним наших захисників і захисниць, допомагати тим, хто втратив житло тощо", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через "Дію" українці відкрили вже близько 2,5 мільйона банківських карт.

На відкриття картки йде буквально п'ять хвилин. Це можна зробити у застосунку банку без фотографування низки документів та особистих візитів у відділення банку.