Навіть попри війну в Україні зареєструвались понад 136 тисяч ФОП, — Федоров

Федоров розповів, скільки в Україні зареєстровано ФОП та ТОВ після повномасштабного вторгнення
З початку повномасштабного вторгнення через "Дію" відкрито 136 тисяч автоматичних ФОП. Окрім того, з 24 лютого в Україні запрацювали чотири тисячі нових ТОВ.
Про це у своєму Telegram розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Бізнес під час війни
Так, за інформацією Мінцифри, з початку повномасштабного вторгнення українці відкрили через державний застосунок "Дія" 136 тисяч автоматичних ФОП та чотири тисячі ТОВ.
"Сильні підприємці — основа будь-якої успішної держави. Продовжимо робити все, щоб Україна стала країною підприємців. Ми на правильному шляху", — написав Михайло Федоров.
Окрім того, він подякував громадянам, які продовжують підтримувати українську економіку навіть під час війни.
"Це особливо важливо зараз. Так держава може забезпечувати необхідним наших захисників і захисниць, допомагати тим, хто втратив житло тощо", — наголосив він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що через "Дію" українці відкрили вже близько 2,5 мільйона банківських карт.
На відкриття картки йде буквально п'ять хвилин. Це можна зробити у застосунку банку без фотографування низки документів та особистих візитів у відділення банку.