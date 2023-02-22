Даже, несмотря на войну, в Украине зарегистрировались более 136 тысяч ФЛП, — Федоров

Даже в войну в Украине активно регистрируют новые ФЛП и ООО

С начала полномасштабного вторжения через "Дію" открыто 136 тысяч автоматических ФЛП. Кроме того, с 24 февраля в Украине заработали четыре тысячи новых ООО.

Об этом в своем Telegram рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Бизнес во время войны

Так, по информации Минцифры, с начала полномасштабного вторжения украинцы открыли через государственное приложение "Действие" 136 тысяч автоматических ФЛП и четыре тысячи ООО.

"Сильные предприниматели — основа любого успешного государства. Продолжим делать все, чтобы Украина стала страной предпринимателей. Мы на правильном пути", — написал Михаил Федоров.

Кроме того, он поблагодарил граждан, которые продолжают поддерживать украинскую экономику даже во время войны.

"Это особенно важно сейчас. Так государство может обеспечивать необходимым наших защитников и защитниц, помогать потерявшим жилье и тому подобное", — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы писали, что при помощи "Дії" украинцы открыли уже около 2,5 миллиона банковских карт.

На открытие карты уходит буквально пять минут. Это можно сделать в банке без фотографирования ряда документов и личных визитов в отделение банка.