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У Мінцифри розповіли, скільки банківських карт відкрили українці через "Дію"

16 лютого 2023 13:53
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Відкриття банківських карт через Дію — як працює послуга
На відкриття картки йде п'ять хвилин
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні громадяни відкрили близько 2,5 мільйона банківських карт дистанційно. Це можливо завдяки послузі шерингу документів через мобільний застосунок державних послуг "Дія".

Про це йдеться у повідомленні сервісу держпослуг, який запустило Міністерство цифрової трансформації.

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Миттєве відкриття картки

У пресслужбі зазначили, що на відкриття картки йде буквально п'ять хвилин. Це можна зробити у застосунку банку без фотографування низки документів та особистих візитів у відділення банку.

У пресцентрі сервісу пояснили, що якщо користувач ділиться цифровими копіями через застосунок "Дія", то вся необхідна інформація одразу "підтягується". Зокрема, паспорт та податковий номер.

Відомо, що у середньому щодня завдяки "шерингу" документів українці відкривають близько 4 тисяч банківських рахунків.

У яких банках можна відкрити рахунок

На сьогодні відкрити дистанційно рахунок можна у 15 фінустановах, серед них: monobank, Sense Bank, А-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, Спортбанк, Izibank, Ідея Банк, Кредобанк та інші. Ще п'ять банків тестують таку можливість.

"Інтеграція "Дії" з банками робить сервіс зручним і економним для українців. Ви можете надавати копії документів за кілька кліків і кілька секунд. Працюємо, щоб ви шерили, а не ксерили", — додали у пресцентрі.

Більше про "Дію"

Нагадаємо, голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що попит на військові облігації зростає. Громадяни придбали через мобільний застосунок "Дія" вже більш як 350 тисяч таких цінних паперів.

Також повідомлялося, що українцям дали можливість розмитнювати ввезені в країну автомобілі швидше. Тепер це можна робити за допомогою мобільного застосунку державних послуг "Дія".

В Україні власник автомобіля може поділитися цифровою версією техпаспорта із родичем чи іншою людиною через додаток "Дія". Це можна зробити досить швидко.

 

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