Нацбанк влаштує перевірки деяким банкам — деталі

Будівля НБУ. Фото: bank.gov.ua

У Національному банку України (НБУ) оприлюднили план проведення перевірок банків та небанківських установ до кінця 2023 року. Виїзні перевірки стосуватимуться питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства.

Про це йдеться у матеріалах НБУ.

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Як зазначається, регулятор запланував у третьому та четвертому кварталах здійснити виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу двох банків та чотирьох небанківських установ.

Серед банків, які перевірить Центробанк:

АТ "А-Банк" — у третьому кварталі;

АТ "Банк 3/4" — у четвертому кварталі.

З-поміж небанківських установ перевірки влаштують:

АТ "Укрпошта" — у третьому кварталі;

ПРАТ "СК "Арсенал Страхування" — у третьому кварталі;

ТОВ "Маневіо швидка фінансова допомога" — у четвертому кварталі;

ТОВ "ФК "Ево" — у четвертому кварталі.

Як уточнили в НБУ, план виїзних перевірок склали на основі ризик-орієнтованого підходу за результатами здійсненої оцінки ризиків діяльності фінустанов та небанківських установ.

Центробанк поновив здійснення планових виїзних перевірок після скасуванням в Україні карантину, згідно з урядовою постановою № 651 від 27.06. 2023 року.

Також НБУ скасував заборону на здійснення під час воєнного стану планових виїзних перевірок, що стосуються фінмоніторингу, дотримання вимог валютного, а також санкційного законодавства України.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.

Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.