Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow НБУ зобов’язав банки посилити перевірку клієнтів arrow

НБУ зобов’язав банки посилити перевірку клієнтів

10 травня 2023 14:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ зобов’язав банки посилити перевірку клієнтів
Українська жінка зі смартфоном у руках. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.

Про це повідомляє пресцентр НБУ.

Читайте також:

Посилені перевірки клієнтів

У Нацбанку пояснили, що таке рішення зумовлене необхідністю реалізації закону "Про платіжні послуги" та наближення законодавства у сфері надання платіжних послуг до норм Європейського Союзу (ЄС).

Зокрема, надавачі платіжних послуг повинні застосовувати посилену автентифікацію клієнтів під час:

  • дистанційного доступу до рахунків;
  • ініціювання платіжної операції онлайн;
  • інших дій під час підозри вчинення шахрайства чи інших неправомірних дій, під час наявності таких ризиків.

Під час процедури посиленої автентифікації надавачі платіжної послуги мають створити унікальний код автентифікації, який дасть змогу пов’язати операцію на певну суму та конкретного отримувача.

Відповідний код має прийматися надавачем платіжних послуг щоразу під час одержання користувачем доступу до рахунку, ініціювання платіжної операції онлайн.

Якщо раніше під час дистанційних розрахунків було достатньо інформації про платіжну картку і одноразового пароля, то тепер необхідно буде використовувати щонайменше два елементи захисту, які підтвердять, що платіж здійснює користувач, який має законні підстави для використання платіжного інструмента.

При цьому Нацбанк жодним чином не обмежує учасників платіжного ринку у виборі технологічних рішень для посиленої автентифікації.

Також регулятор зобов’язав надавачів платіжних послуг ввести механізми та процедури виявлення несанкціонованих чи шахрайських дій з урахуванням значної кількості факторів ризику (зокрема, списків пошкоджених чи викрадених елементів автентифікації; поширених сценаріїв платіжного шахрайства; ознак зараження шкідливими програмами тощо).

В Україні визначено дев'ять категорій надавачів платіжних послуг, серед яких, зокрема: банки, платіжні установи, оператори поштового зв'язку, установи електронних грошей, філії іноземних платіжних установ, органи держвлади.

Нагадаємо, раніше банки попередили клієнтів про можливість повернення арештів рахунків через зміни у законодавстві. Зокрема, клієнти української фінустанови Мonobank почали скаржитися на блокування рахунків.

Також ми писали, що клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на проблеми із закриттям валютних депозитів, адже у деяких випадках зняти кошти "під нуль" неможливо. У банку дали пояснення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB