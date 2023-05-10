НБУ зобов’язав банки посилити перевірку клієнтів

Українська жінка зі смартфоном у руках. Фото: УНІАН

В Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.

Про це повідомляє пресцентр НБУ.

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Посилені перевірки клієнтів

У Нацбанку пояснили, що таке рішення зумовлене необхідністю реалізації закону "Про платіжні послуги" та наближення законодавства у сфері надання платіжних послуг до норм Європейського Союзу (ЄС).

Зокрема, надавачі платіжних послуг повинні застосовувати посилену автентифікацію клієнтів під час:

дистанційного доступу до рахунків;

ініціювання платіжної операції онлайн;

інших дій під час підозри вчинення шахрайства чи інших неправомірних дій, під час наявності таких ризиків.

Під час процедури посиленої автентифікації надавачі платіжної послуги мають створити унікальний код автентифікації, який дасть змогу пов’язати операцію на певну суму та конкретного отримувача.

Відповідний код має прийматися надавачем платіжних послуг щоразу під час одержання користувачем доступу до рахунку, ініціювання платіжної операції онлайн.

Якщо раніше під час дистанційних розрахунків було достатньо інформації про платіжну картку і одноразового пароля, то тепер необхідно буде використовувати щонайменше два елементи захисту, які підтвердять, що платіж здійснює користувач, який має законні підстави для використання платіжного інструмента.

При цьому Нацбанк жодним чином не обмежує учасників платіжного ринку у виборі технологічних рішень для посиленої автентифікації.

Також регулятор зобов’язав надавачів платіжних послуг ввести механізми та процедури виявлення несанкціонованих чи шахрайських дій з урахуванням значної кількості факторів ризику (зокрема, списків пошкоджених чи викрадених елементів автентифікації; поширених сценаріїв платіжного шахрайства; ознак зараження шкідливими програмами тощо).

В Україні визначено дев'ять категорій надавачів платіжних послуг, серед яких, зокрема: банки, платіжні установи, оператори поштового зв'язку, установи електронних грошей, філії іноземних платіжних установ, органи держвлади.

Нагадаємо, раніше банки попередили клієнтів про можливість повернення арештів рахунків через зміни у законодавстві. Зокрема, клієнти української фінустанови Мonobank почали скаржитися на блокування рахунків.

Також ми писали, що клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на проблеми із закриттям валютних депозитів, адже у деяких випадках зняти кошти "під нуль" неможливо. У банку дали пояснення.