Нацбанк устроит проверки некоторым банкам – детали

Финмониторинг в Украине: Нацбанк устроит проверки некоторым банкам
В Национальном банке Украины (НБУ) обнародовали план проведения проверок банков и небанковских учреждений до конца 2023 года. Выездные проверки будут касаться финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства.
Об этом говорится в материалах НБУ.
Финмониторинг в Украине
Как отмечается, регулятор запланировал в третьем и четвертом кварталах провести выездные проверки по вопросам финансового мониторинга двух банков и четырех небанковских учреждений.
Среди банков, которые проверит Центробанк:
- АО "А-Банк" — в третьем квартале;
- АО "Банк 3/4" — в четвертом квартале.
Из небанковских учреждений проверки устроят:
- АО "Укрпочта" — в третьем квартале;
- ЧАО "СК "Арсенал Страхование" — в третьем квартале;
- ООО "Маневио скорая финансовая помощь" — в четвертом квартале;
- ООО "ФК "Эво" — в четвертом квартале.
Как уточнили в НБУ, план выездных проверок составили на основе риск-ориентированного подхода по результатам осуществленной оценки рисков деятельности финучреждений и небанковских учреждений.
Центробанк возобновил осуществление плановых выездных проверок после отмены в Украине карантина, согласно правительственному постановлению № 651 от 27.06.2023 года.
Также НБУ отменил запрет на осуществление во время военного положения плановых выездных проверок, касающихся финмониторинга, соблюдения требований валютного, а также санкционного законодательства Украины.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине предоставлятели платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.
Также мы писали, что на Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.