Нацбанк устроит проверки некоторым банкам – детали

Здание НБУ. Фото: bank.gov.ua

В Национальном банке Украины (НБУ) обнародовали план проведения проверок банков и небанковских учреждений до конца 2023 года. Выездные проверки будут касаться финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства.

Об этом говорится в материалах НБУ.

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Как отмечается, регулятор запланировал в третьем и четвертом кварталах провести выездные проверки по вопросам финансового мониторинга двух банков и четырех небанковских учреждений.

Среди банков, которые проверит Центробанк:

АО "А-Банк" — в третьем квартале;

АО "Банк 3/4" — в четвертом квартале.

Из небанковских учреждений проверки устроят:

АО "Укрпочта" — в третьем квартале;

ЧАО "СК "Арсенал Страхование" — в третьем квартале;

ООО "Маневио скорая финансовая помощь" — в четвертом квартале;

ООО "ФК "Эво" — в четвертом квартале.

Как уточнили в НБУ, план выездных проверок составили на основе риск-ориентированного подхода по результатам осуществленной оценки рисков деятельности финучреждений и небанковских учреждений.

Центробанк возобновил осуществление плановых выездных проверок после отмены в Украине карантина, согласно правительственному постановлению № 651 от 27.06.2023 года.

Также НБУ отменил запрет на осуществление во время военного положения плановых выездных проверок, касающихся финмониторинга, соблюдения требований валютного, а также санкционного законодательства Украины.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине предоставлятели платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.

Также мы писали, что на Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.