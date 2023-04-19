Гендиректор Ryanair поділився планами щодо відновлення роботи в Україні

Головний виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Після закінчення війни компанія Ryanair готова швидко повернутися до України. Як тільки з'явиться можливість, лоукостер готовий протягом двох тижнів відновити польоти в Україну.

Про це в інтерв‘ю Bloomberg повідомив головний виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі.

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Бюджетний перевізник вже найняв близько 60 українських пілотів і 80 членів екіпажу, які, в основному, перебувають на базах Ryanair у Польщі і чекають на відкриття українського ринку.

За словами керівника Ryanair, в планах авіакомпанії — створити 30 маршрутів і мати кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.

"Ми могли б туди (в Україну) полетіти через два тижні. Ми активно шукаємо шляхи і місця, куди б ми могли в Україні повернутися", — заявив гендиректор Ryanair.

О'Лірі припускає, що після закінчення війни відбудова України створить можливості для міжнародного бізнесу, тому авіація у цьому процесі гратиме ключову роль. Адже є ризики, що росіяни знищуватимуть дороги і мости на в'їздах, тому авіатранспорт стане основним засобом пересування.

Зазначимо, до повномасштабного вторгнення і закриття повітряного простору, Ryanair був другою за розмірами компанією на українському авіаринку.

Раніше повідомлялося, що компанія Ryanair планує швидко відновити польоти в Україну. У компанії розглядають можливість запуску баз у декількох містах України для швидкого відновлення польотів у разі, якщо з'явиться така можливість.