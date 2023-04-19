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Гендиректор Ryanair поделился планами по возобновлению работы в Украине

19 апреля 2023 17:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Гендиректор Ryanair поделился планами по возобновлению работы в Украине
Главный исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири. Фото: REUTERS/Johanna Geron
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

После окончания войны компания Ryanair готова быстро вернуться в Украину. Как только появится возможность, лоукостер готов в течение двух недель возобновить полеты в Украине.

Об этом в интервью Bloomberg сообщил главный исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири.

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Бюджетный перевозчик уже нанял около 60 украинских пилотов и 80 членов экипажа, которые, в основном, находятся на базах Ryanair в Польше и ждут открытия украинского рынка.

По словам руководителя Ryanair, в планах авиакомпании — создать 30 маршрутов и иметь несколько баз в стране в течение 12 месяцев после возвращения.

"Мы могли бы туда (в Украину) улететь через две недели. Мы активно ищем пути и места, куда бы мы могли в Украине вернуться", — заявил гендиректор Ryanair.

О'Лири предполагает, что после войны восстановление Украины создаст возможности для международного бизнеса, поэтому авиация в этом процессе будет играть ключевую роль. Ведь есть риски, что россияне будут уничтожать дороги и мосты на въездах, поэтому авиатранспорт станет основным средством передвижения.

Отметим, до полномасштабного вторжения и закрытия воздушного пространства Ryanair был второй по размерам компанией на украинском авиарынке.

Ранее сообщалось, что компания Ryanair планирует быстро возобновить полеты в Украине. В компании рассматривают возможность запуска баз в нескольких городах Украины для быстрого возобновления полетов, если появится такая возможность.

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