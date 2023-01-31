Ryanair планує повернутися в Україну — коли почнуть виконувати рейси

Ірландський лоукостер почав підготовку до поновлення діяльності

Найбільший бюджетний авіаперевізник у Європі Ryanair активізував прийом на роботу бортпровідників та пілотів з України. Ірландський лоукостер почав підготовку до поновлення діяльності.

Про такі дії компанії розповів генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі, інформує агенція Reuters.

Повернення Ryanair в Україну

За словами гендиректора, авіаперевізник сповнений рішучості і дуже прагне повернутися в Україну тільки-но дозволить безпекова ситуація.

"Ми наймаємо чимало українських пілотів і бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно", — розповів О'Лірі.

Перед повномасштабним вторгненням росії Ryanair мав намір розмістити на постійне базування в Україні близько 20 літаків.

Примітно, що у квітні минулого року авіакомпанія розраховувала на швидке закінчення війни. І заявила про плани відновити рейси з аеропорту "Бориспіль" до жовтня 2022-го.

Варто зауважити, що Україна закрила свій повітряний простір для цивільних літаків у день російського вторгнення, 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, як заявляв раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль програма відновлення України у майбутньому стане найбільшим проєктом відбудови після Другої світової війни. Це буде драйвер не тільки для швидкого зростання країни, а й новим поштовхом для економіки Європи.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року скасують єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт.