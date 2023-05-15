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Генпрокуратура підтвердила оголошення підозри Фірташу і його поплічникам

15 травня 2023 12:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Генпрокуратура підтвердила оголошення підозри Фірташу і його поплічникам
Обшуки у компаніях, що належать Дмитру Фірташу. Фото: Офіс генпрокурора
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

БЕБ та СБУ прийшли з обшуками до компаній олігарха Дмитра Фірташа. Йому самому і топменеджерам його компаній, залучених до злочинної схеми, оголосили підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Підозри Фірташу і топменеджерам

Підсанкційному українському олігарху Дмитру Фірташу оголосили підозру. Крім того, підозри отримали три очільники РГК та п’ять керівників облгазів.

Їх звинуватили у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

У компаніях, підконтрольних олігарху, Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України провели обшуки.

Деталі злочинної діяльності

За інформацією слідства, Фірташ організував схему з незаконного заволодіння газу, який належав державі і перебував у власності "Оператора ГТС України".

Кошти, які виділялися на надлишково відібраний газ, виводилися на рахунки підконтрольних олігарху компаній.

Тільки за 2021 рік ця схема завдала держбюджету збитків на суму понад 4,2 млрд доларів США.

Нагадаємо, раніше про обшуки у компаніях Дмитра Фірташа та підозру для самого олігарха повідомили українські ЗМІ.

Додамо, що у червні 2021 року Фірташ потрапив під санкції Ради нацбезпеки та оборони.

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