Генпрокуратура подтвердила объявление подозрения Фирташу и его приспешникам

Обыски в компаниях, принадлежащих Дмитрию Фирташу. Фото: Офис генпрокурора

БЭБ и СБУ пришли с обысками в компании олигарха Дмитрия Фирташа. Ему самому и топ-менеджерам его компаний, вовлеченных в преступную схему, объявили подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Подозрения Фирташу и топменеджерам

Подсанкционному украинскому олигарху Дмитрию Фирташу объявили подозрение. Кроме того, подозрения получили три главы РГК и пять руководителей облгазов.

Их обвинили в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

В компаниях, подконтрольных олигарху, Бюро экономической безопасности и Служба безопасности Украины провели обыски.

Детали преступной деятельности

По информации следствия, Фирташ организовал схему по незаконному завладению принадлежавшим государству газом, который находился в собственности "Оператора ГТС Украины".

Средства, выделяемые на избыточно отобранный газ, выводились на счета подконтрольных олигарху компаний.

Только за 2021 год эта схема нанесла госбюджету ущерб на сумму более 4,2 млрд долларов США.

Напомним, ранее об обысках в компаниях Дмитрия Фирташа и подозрении для самого олигарха сообщили украинские СМИ.

Добавим, что в июне 2021 года Фирташ попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны.