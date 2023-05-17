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Google почне видаляти аккаунти користувачів: хто під загрозою

17 травня 2023 11:19
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Google почне видаляти аккаунти користувачів: хто під загрозою
Google видалить облікові записи, які не використовувалися протягом двох років. Фото: nsysgroup.com
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

Компанія Google Alphabet Inc заявила, що, починаючи з грудня, почне видаляти облікові записи, які не використовувалися протягом двох років. На такий вчинок в компанії наважились, щоб запобігти загрозам безпеці, включаючи злами.

Про це повідомляє Reuters.

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Компанія заявила, що якщо обліковий запис Google не використовувався або до нього не входили протягом як мінімум двох років, він може бути видалений.

Крім того, користувачі залишаться без свого контенту у Google Workspace, включаючи Gmail, Документи, Диск, Meet та Календар, а також YouTube та Google Фото.

Слід відзначити, що політики поширюється лише на особисті облікові записи Google, а не на облікові записи таких організацій, як школи або підприємства.

Компанія вже разпочала надсилати повідомлення на адресу електронної пошти облікового запису та резервну пошту неактивних аккаунтів перед їх видаленням.

Нагадаємо, Європейська комісія дозволила поглинання корпорацією Microsoft компанії Activision Blizzard. На думку Єврокомісії поглинання Microsoft Activision не несе загрози ігровому підрозділу Sony. 

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