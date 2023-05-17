Google почне видаляти аккаунти користувачів: хто під загрозою

Google видалить облікові записи, які не використовувалися протягом двох років. Фото: nsysgroup.com

Компанія Google Alphabet Inc заявила, що, починаючи з грудня, почне видаляти облікові записи, які не використовувалися протягом двох років. На такий вчинок в компанії наважились, щоб запобігти загрозам безпеці, включаючи злами.

Про це повідомляє Reuters.

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Компанія заявила, що якщо обліковий запис Google не використовувався або до нього не входили протягом як мінімум двох років, він може бути видалений.

Крім того, користувачі залишаться без свого контенту у Google Workspace, включаючи Gmail, Документи, Диск, Meet та Календар, а також YouTube та Google Фото.

Слід відзначити, що політики поширюється лише на особисті облікові записи Google, а не на облікові записи таких організацій, як школи або підприємства.

Компанія вже разпочала надсилати повідомлення на адресу електронної пошти облікового запису та резервну пошту неактивних аккаунтів перед їх видаленням.

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