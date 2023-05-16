ЕК разрешила Microsoft купить Activision Blizzard: как это повлияет на конкурентов

Президент Microsoft Брэд Смит Фото: nsnews.com

Европейская комиссия разрешила поглощение корпорацией Microsoft компании Activision Blizzard. Сумма сделки составляет $68,7 млрд.

Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте ЕК .

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Детали соглашения между Microsoft и Activision Blizzard

Еврокомиссию убедили обязательства Microsoft, связанные с "облачным" геймингом. Так, корпорация заключила серию 10-летних соглашений, включая NVIDIA и Nintendo. По ним Microsoft обязалась выпускать игры Activision Blizzard на разных облачных платформах, в том числе шутеры из серии Call of Duty.

Как это повлияет на Sony

По мнению Еврокомиссии, поглощение Microsoft Activision не несет угрозы игровому подразделению Sony. Там отметили, что у Microsoft не будет мотивации отказываться от распространения игр Activision компанией Sony, которая является ведущим дистрибьютором консольных игр во всем мире.

Так, в Европейской экономической зоне на каждую консоль Microsoft Xbox, приобретенную геймерами, приходится четыре консоли Sony PlayStation.

Какие еще разрешения нужны Microsoft для поглощения Activision

В ближайшие месяцы соглашение о приобретении Activision Blizzard должен также одобрить Антимонопольный комитет США. А вот регулирующие органы Великобритании пока блокируют планы Microsoft.

Британский антимонопольный регулятор (CMA) пришел к выводу, что соглашение Microsoft с Activision Blizzard навредит рынку облачного гейминга, инновациям и разнообразию выбора для геймеров и заблокировало его.

Кроме того, в CMA уже прокомментировали решение ЕС одобрить соглашение Microsoft и Activision Blizzard. Там отметили, что уважают решение европейского регулятора, но при этом оставляют за собой право сохранить свое мнение.

Напомним, что Американская компания The Walt Disney Company планируетуволить семь тысяч сотрудников (около 3% рабочей силы компании) к лету 2023 года.