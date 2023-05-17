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Google начнет удалять аккаунты пользователей: кто под угрозой

17 мая 2023 11:19
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Google начнет удалять аккаунты пользователей: кто под угрозой
Google удалит аккаунты, которые не использовались в течение двух лет. Фото: nsysgroup.com
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

Компания Google Alphabet Inc заявила, что начиная с декабря начнет удалять учетные записи, которые не использовались в течение двух лет. На такой шаг в компании пошли, чтобы предотвратить угрозы безопасности , включая изломы.

Об этом сообщает Reuters .

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Компания заявила, что если аккаунт Google не использовался или в него не входили в течение как минимум двух лет, он может быть удален.

Кроме того, пользователи останутся без контента в Google Workspace, включая Gmail, Документы, Диск, Meet и Календарь, а также YouTube и Google Фото.

Следует отметить, что новая политика распространяется только на личные аккаунты Google, а не на аккаунты таких организаций, как школы или предприятия.

Компания уже начала отправлять сообщения на адрес электронной почты аккаунта и резервную почту неактивных аккаунтов перед их удалением.

Напомним, Европейская комиссия разрешила поглощение корпорацией Microsoft компании Activision Blizzard. По мнению Еврокомиссии, поглощение Microsoft Activision не грозит игровому подразделению Sony.

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