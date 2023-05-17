Google начнет удалять аккаунты пользователей: кто под угрозой
Компания Google Alphabet Inc заявила, что начиная с декабря начнет удалять учетные записи, которые не использовались в течение двух лет. На такой шаг в компании пошли, чтобы предотвратить угрозы безопасности , включая изломы.
Об этом сообщает Reuters .
Какие аккаунты и какую информацию будет удалять Google
Компания заявила, что если аккаунт Google не использовался или в него не входили в течение как минимум двух лет, он может быть удален.
Кроме того, пользователи останутся без контента в Google Workspace, включая Gmail, Документы, Диск, Meet и Календарь, а также YouTube и Google Фото.
Следует отметить, что новая политика распространяется только на личные аккаунты Google, а не на аккаунты таких организаций, как школы или предприятия.
Компания уже начала отправлять сообщения на адрес электронной почты аккаунта и резервную почту неактивных аккаунтов перед их удалением.
Напомним, Европейская комиссия разрешила поглощение корпорацией Microsoft компании Activision Blizzard. По мнению Еврокомиссии, поглощение Microsoft Activision не грозит игровому подразделению Sony.