Гранти на розвиток бізнесу — в Україні стартувала подача заяв на єРобота

Це можна зробити через сайт чи мобільний застосунок державних послуг "Дія"

В Україні 1 лютого стартувала чергова хвиля подачі заяв на мікрогранти для власного бізнесу за державною програмою "єРобота". Це можна зробити через сайт чи мобільний застосунок державних послуг "Дія".

Про це повідомив пресцентр Міністерства економіки України.

Мікрогранти на власну справу

У відомстві зазначили, що отримати мікрогранти можуть як діючі підприємці, так і громадяни, які не мають досвіду підприємницької діяльності.

У Мінекономіки наголосили, що мікрогранти на старт чи розвиток власної справи є однією з найпопулярніших грантових програм "єРобота".

Торік 3,3 тис. громадян отримали від держави підтримку у вигляді мікрогрантів від 50 до 250 тис. грн на втілення своїх бізнес-ідей.

"Цього року ми продовжуємо програму. Уряд готовий підтримати кожного українця, який має бажання зайнятись підприємництвом, надаючи йому безповоротну фінансову допомогу", — наголосила міністр економіки Юлія Свириденко.

Як отримати кошти на бізнес

Для отримання коштів необхідно подати заяву та бізнес-план свого проєкту через сайт та мобільний застосунок державних послуг "Дія".

Заявки та надані документи пройдуть перевірку, фахівці здійснять оцінку бізнес-плану, а також кредитної історії заявника. Після цього потрібно пройти співбесіду з фахівцями Державної служби зайнятості, за підсумком якої служба ухвалить рішення про надання чи відмову у наданні коштів.

Нагадаємо, в Україні розширили джерела фінансування грантової програми "єРобота". Відповіде рішення ухвалив Кабінет міністрів України (КМУ).

Як заявляв раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль програма відновлення України у майбутньому стане найбільшим проєктом відбудови після Другої світової війни. Це буде драйвер не тільки для швидкого зростання країни, а й новим поштовхом для економіки Європи.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року скасують єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет Міністрів підтримав відповідний законопроєкт.