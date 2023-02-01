Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бізнес arrow Грант на розвиток бізнесу: в Україні стартувала подача заяв на "єРобота" arrow

Грант на розвиток бізнесу: в Україні стартувала подача заяв на "єРобота"

1 лютого 2023 11:20
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Гранти на розвиток бізнесу — в Україні стартувала подача заяв на єРобота
Це можна зробити через сайт чи мобільний застосунок державних послуг "Дія"
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні 1 лютого стартувала чергова хвиля подачі заяв на мікрогранти для власного бізнесу за державною програмою "єРобота". Це можна зробити через сайт чи мобільний застосунок державних послуг "Дія".

Про це повідомив пресцентр Міністерства економіки України.

Читайте також:

Мікрогранти на власну справу

У відомстві зазначили, що отримати мікрогранти можуть як діючі підприємці, так і громадяни, які не мають досвіду підприємницької діяльності.

У Мінекономіки наголосили, що мікрогранти на старт чи розвиток власної справи є однією з найпопулярніших грантових програм "єРобота".

Торік  3,3 тис. громадян отримали від держави підтримку у вигляді мікрогрантів від 50 до 250 тис. грн на втілення своїх бізнес-ідей.

"Цього року ми продовжуємо програму. Уряд готовий підтримати кожного українця, який має бажання зайнятись підприємництвом, надаючи йому безповоротну фінансову допомогу", — наголосила міністр економіки Юлія Свириденко.

Як отримати кошти на бізнес

Для отримання коштів необхідно подати заяву та бізнес-план свого проєкту через сайт та мобільний застосунок державних послуг "Дія".

Заявки та надані документи пройдуть перевірку, фахівці здійснять оцінку бізнес-плану, а також кредитної історії заявника. Після цього потрібно пройти співбесіду з фахівцями Державної служби зайнятості, за підсумком якої служба ухвалить рішення про надання чи відмову у наданні коштів.

Нагадаємо, в Україні розширили джерела фінансування грантової програми "єРобота". Відповіде рішення ухвалив Кабінет міністрів України (КМУ).

Як заявляв раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль програма відновлення України у майбутньому стане найбільшим проєктом відбудови після Другої світової війни. Це буде драйвер не тільки для швидкого зростання країни, а й новим поштовхом для економіки Європи.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року скасують єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет Міністрів підтримав відповідний законопроєкт.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

12:13 Бена Аффлека помітили в компанії бойфренда колишньої дружини Дженніфер Гарнер: що вони робили

12:13 П'яні вечірки зі зґвалтуваннями у Києві: поліція прийшла з обшуками до організаторів

12:07 Обвинувачений у зґвалтуванні Дані Алвес дебютував за нову команду: уболівальників стало ще більше

12:01 Що буде з нацроумінгом після війни: у Мінцифри запитали українців

12:00 Не лише гаубиці Caesar: у Міноборони розповіли, що ще надасть Франція

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:59 Справу екскерівництва Харківської облради передали до суду: у чому звинувачують Товмасяна

11:50 Одесити можуть повідомляти про інтернет-наркокрамниці через чат-бот

11:40 Держава компенсувала мільйони коштів за житло нардепам: у Раді оприлюднили список

11:36 Номінантка на премію "Оскар" вийшла заміж за уродженця Одеси

11:34 ​​​​​​​У Авакова проводять обшук СБУ та ДБР: перевіряють причетність до трагедії у Броварах

Новина з відео

07:53 Росіяни пригнали ще один підводний човен з "Калібром", — Гуменюк

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Новина з відео

14:49 Меру Броварів вручили повістку під час засідання міськради

Новина з відео

14:30 Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

Актуальне по темі

None 1 Лютий 11:51

Бена Аффлека помітили в компанії бойфренда колишньої дружини Дженніфер Гарнер: що вони робили

None 1 Лютий 12:13

П'яні вечірки зі зґвалтуваннями у Києві: поліція прийшла з обшуками до організаторів

None 1 Лютий 11:58

Обвинувачений у зґвалтуванні Дані Алвес дебютував за нову команду: уболівальників стало ще більше

None 1 Лютий 12:00

Що буде з нацроумінгом після війни: у Мінцифри запитали українців

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB