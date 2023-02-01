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Грант на развитие бизнеса: в Украине стартовала подача заявлений на "єРобота"

1 февраля 2023 11:20
lis.jpg - Ксения Лисновская
Гранты на развитие бизнеса — в Украине стартовала подача заявлений на работу.
Это можно сделать через сайт или мобильное приложение государственных услуг "Дія"
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине 1 февраля стартовала очередная волна подачи заявлений на микрогранты для собственного бизнеса по государственной программе є"Робота". Это можно сделать через сайт или мобильное приложение государственных услуг "Дія".

Об этом сообщил пресс-центр Министерства экономики Украины.

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Микрогранты на собственное дело

В ведомстве отметили, что получить микрогранты могут как действующие предприниматели, так и граждане, не имеющие опыта предпринимательской деятельности.

В Минэкономики подчеркнули, что микрогранты на старт или развитие собственного дела являются одной из самых популярных грантовых программ "єРобота".

В прошлом году 3,3 тыс. граждан получили от государства поддержку в виде микрогрантов от 50 до 250 тыс. грн на воплощение своих бизнес-идей.

"В этом году мы продолжаем программу. Правительство готово поддержать каждого украинца, желающего заняться предпринимательством, оказывая ему безвозвратную финансовую помощь", — подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

Как получить средства на бизнес

Для получения средств необходимо подать заявление и бизнес-план своего проекта через сайт и мобильное приложение государственных услуг "Дія".

Заявки и предоставленные документы пройдут проверку, специалисты оценят бизнес-план, а также кредитную историю заявителя. После этого необходимо пройти собеседование со специалистами Государственной службы занятости, по итогу которой служба примет решение о предоставлении или отказе в предоставлении средств.

Напомним, в Украине расширили источники финансирования грантовой программы "еРабота". Ответное решение принял Кабинет министров Украины (КМУ).

Как заявлял ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль, программа восстановления Украины в будущем станет крупнейшим проектом восстановления после Второй мировой войны. Это будет драйвер не только для быстрого роста страны, но и толчком для экономики Европы.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 отменят единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет Министров поддержал соответствующий законопроект.

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