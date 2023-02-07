Нова Пошта працює без інтернету — як забрати посилку з поштомату

Мережа поштоматів працює автономно та навіть за відсутності електроенергії

Український поштовий оператор "Нова пошта" нагадав своїм клієнтам про можливість отримання посилок навіть за відсутності електроенергії та інтернету. Йдеться про сервіс доставки у поштомати.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Як працює сервіс Нової пошти

За інформацією пресслужби, Нова пошта наростила доволі потужну інфраструктуру по всій країні: більше сотні сортувальних терміналів, дев'ять тисяч відділень та близько 13,6 тисячі поштоматів.

Мережа поштоматів працює автономно та навіть за відсутності електроенергії. Ті, які розміщені у будинках, працюють на спеціальних батареях, а вуличні здатні працювати від акумуляторів та електромережі.

Тому, коли немає світла, через поштомати можна продовжувати відправляти посилки, зробивши самостійно накладну у мобільному застосунку Нової пошти. Також можна отримувати посилки будь-коли.

Як скористатися послугою

Усі поштомати Нової пошти працюють за єдиними алгоритмом.

Інструкція користування терміналом:

заздалегідь встановіть мобільний застосунок НП;

потрібно сплатити відправку чи отримання через мобільний застосунок;

знайти необхідний поштомат та під’єднати смартфон до нього через Bluetooth.

після цього система сама відкриє потрібну скриньку з посилкою;

після завершення операції потрібн не забути закрити комірку.

Більше про Нову пошту

Нова пошта нагадала своїм клієнтам про те, що бере самостійно витрати на доставку деяких посилок. Компанія має проєкт "Гуманітарна пошта", до якої можна долучитися чи отримати разову допомогу на доставку. У рамках цієї програми волонтери відправляють вантажі без будь-якої сплати.

Компанія має намір у 2023 році розширити мережу на чотири країни Європейського Союзу, збільшити кількість локацій у Польщі та відкрити власного авіаперевізника для доставки посилок за кордон.

Клієнти поштового оператора "Нова пошта" можуть оплачувати комунальні послуги у відділеннях. Термін зарахування оплати — до трьох банківських днів.