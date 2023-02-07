Новая Почта работает без интернета – как забрать посылку из почтомата

Сеть почтоматов работает автономно и даже при отсутствии электроэнергии

Украинский почтовый оператор "Новая почта" напомнил своим клиентам о возможности получения посылок даже при отсутствии электроэнергии и интернета. Речь идет о сервисе доставки в почтоматы.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Как работает сервис Новой почты

По информации пресс-службы, Новая почта нарастила достаточно мощную инфраструктуру по всей стране: более сотни сортировочных терминалов, девять тысяч отделений и около 13,6 тысячи почтоматов.

Сеть почтоматов работает автономно и даже при отсутствии электроэнергии. Те, которые находятся в домах, работают на специальных батареях, а уличные способны работать от аккумуляторов и электросети.

Поэтому, когда нет света, через почтоматы можно продолжать отправлять посылки, сделав самостоятельно накладную в мобильном приложении Новой почты. Также можно получать посылки в любое время.

Как воспользоваться услугой

Все почтоматы Новой почты работают по единому алгоритму.

Инструкция пользования терминалом:

заранее установите мобильное приложение НП;

нужно оплатить отправку или получение через мобильное приложение;

найти необходимый почтомат и подключить смартфон к нему через Bluetooth.

после этого система сама откроет нужный ящик с посылкой;

после завершения операции нужно не забыть закрыть ячейку.

Больше о Новой почте

Новая почта напомнила своим клиентам о том, что берет самостоятельно расходы на доставку некоторых посылок. У компании есть проект "Гуманитарная почта", к которой можно присоединиться или получить разовую помощь на доставку. В рамках этой программы волонтеры отправляют грузы без какой-либо платы.

Компания намерена в 2023 году расширить сеть на четыре страны Европейского Союза, увеличить количество локаций в Польше и открыть собственный авиаперевозчик для доставки посылок за границу.

Клиенты почтового оператора "Новая почта" могут оплачивать коммунальные услуги в отделениях. Срок зачисления оплаты – до трех банковских дней.