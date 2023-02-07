Новая Почта работает без интернета – как забрать посылку из почтомата

Как забрать посылку из почтомата Новая Почта без интернета
Украинский почтовый оператор "Новая почта" напомнил своим клиентам о возможности получения посылок даже при отсутствии электроэнергии и интернета. Речь идет о сервисе доставки в почтоматы.
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
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Как работает сервис Новой почты
По информации пресс-службы, Новая почта нарастила достаточно мощную инфраструктуру по всей стране: более сотни сортировочных терминалов, девять тысяч отделений и около 13,6 тысячи почтоматов.
Сеть почтоматов работает автономно и даже при отсутствии электроэнергии. Те, которые находятся в домах, работают на специальных батареях, а уличные способны работать от аккумуляторов и электросети.
Поэтому, когда нет света, через почтоматы можно продолжать отправлять посылки, сделав самостоятельно накладную в мобильном приложении Новой почты. Также можно получать посылки в любое время.
Как воспользоваться услугой
Все почтоматы Новой почты работают по единому алгоритму.
Инструкция пользования терминалом:
- заранее установите мобильное приложение НП;
- нужно оплатить отправку или получение через мобильное приложение;
- найти необходимый почтомат и подключить смартфон к нему через Bluetooth.
- после этого система сама откроет нужный ящик с посылкой;
- после завершения операции нужно не забыть закрыть ячейку.
Больше о Новой почте
Новая почта напомнила своим клиентам о том, что берет самостоятельно расходы на доставку некоторых посылок. У компании есть проект "Гуманитарная почта", к которой можно присоединиться или получить разовую помощь на доставку. В рамках этой программы волонтеры отправляют грузы без какой-либо платы.
Компания намерена в 2023 году расширить сеть на четыре страны Европейского Союза, увеличить количество локаций в Польше и открыть собственный авиаперевозчик для доставки посылок за границу.
Клиенты почтового оператора "Новая почта" могут оплачивать коммунальные услуги в отделениях. Срок зачисления оплаты – до трех банковских дней.