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Ілон Маск очікує "важкий рік" для світової економіки

17 травня 2023 14:07
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Ілон Маск очікує "важкий рік" для світової економіки
Ілон Маск. Фото: Reuters
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що він передбачає "рік труднощів" для світової економіки, коли "багато компаній" збанкрутують. Він також додав, що його власна компанія, виробник електромобілів, не буде застрахована від спаду.

Слова Маска наводить MarketWatch.

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Навіть попри те, що Tesla анонсувала у майбутьому два нових електрокари (один із них, за словами Маска, вже перебуває в розробці), це не вбереже компанію від можливого спаду протягом року.

"Це будуть складні 12 місяців, і Tesla не застрахована від глобальної економічної ситуації", — сказав Маск на зборах акціонерів Tesla в Остіні, штат Техас.

Він також додав, що макроекономічне середовище буде "складним як мінімум протягом наступних 12 місяців". Однак у найближчі 12 місяців настане переломний момент, і довгострокові інвестори в Tesla почуватимуться "дуже добре".

Нові автомобілі Tesla

За словами Ілона Маска, два поки що безіменних продукта будуть "на голову вище всього, що є на ринку". Tesla також працює над автомобілем наступного покоління, який буде дешевшим, ніж нинішні пропозиції на ринку.

Крім того, він пообіцяв оновити Tesla Roadster у 2024 році. Маск додав, що новий родстер "не принесе великого прибутку, але буде "хворим".

Порадував підприємець також тих, хто очікує старту продажів Cybertruck. За словами Маска старт пікап поступить у продаж уже цього року.

Нагадаємо, глава Tesla Ілон Маск поділився секретом свого багатства. Підприємець спить по 6 годин на добу.

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