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Ще одна країна ЄС частково згорне соцдопомогу українцям

17 травня 2023 09:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога біженцям — ще одна країна ЄС заявила про скорочення соцвиплат
Українські біженці у Європі. Фото: Reuters
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Багато країн Європейського Союзу (ЄС) на другий рік війни в Україні почали скорочувати масштабні соціальні програми для біженців. Цього разу про згортання соцдопомоги для українців заявили у Чехії.

Про такі наміри розповіли у Міністерстві фінансів цієї країни.

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Причини скорочення допомоги

Як зазначили у Мінфіні, Чехія весь минулий рік посилено допомагала українцям. Зараз, коли близько 100 тисяч громадян з України працевлаштувались і почали заробляти, необхідність у підтримці нівелювалась. Тепер навіть частина заробітку українців поповнює чеську економіку за рахунок податків та зборів.

У зв'язку з цим, уряд країни має намір змінити соціальну підтримку вже з липня цього року. Зокрема, скоротять видатки за екстрене житло, скасують "солідарні внески" для господарів житла, які прийняли українців.

Тож, вже влітку біженці почнуть отримувати гроші на житло у розмірі 3 тисячі чеських крон на особу в зареєстрованій квартирі, 2,4 тисячі — у незареєстрованій.

Таким чином влада країни мотивуватиме українців самим заробляти на життя.

Скільки коштів витратила Чехія

З початку військового вторгнення Росії в Україну Чехія витратила на українців близько 1,5 млрд євро, дві третини цієї суми — з держбюджету. Найбільше коштів пішло на соцвиплати.

Так, соцдопомогу виплатили у розмірі 11,7 млрд крон або 490 млн євро, на житло — 7,6 млрд крон, що у перерахунку становить 315 млн євро. На медпослуги спрямували 5,8 млрд крон, тобто 240 млн євро.

Нагадаємо, уряд Ірландії розглядає можливість надання фінансової допомоги українцям як стимул для їхнього повернення додому після закінчення дії тимчасового захисту, наданого ним в Ірландії до березня 2024 року. Одним із варіантів розв'язання проблеми є надання посвідки на проживання для українських біженців, які працюють чи навчаються в Ірландії.

Також ми писали, що у Румунії оновили правила підтримки українських біженців. Виплати коштів здійснюють безпосередньо українцям, а не власникам житла за їх розміщення.

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