Илон Маск ожидает "трудный год" для мировой экономики

Илон Моск. Фото: ua.news

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что он ожидает "год трудностей " для мировой экономики, когда "многие компании" обанкротятся. Он также добавил, что его собственная компания, производитель электромобилей, не будет застрахована от спада.

Слова Маска приводит MarketWatch .

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Даже несмотря на то, что Tesla анонсировала в будущем два новых электрокара (один из них, по словам Маска, уже находится в разработке), это не убережет компанию от возможного спада в течение года.

"Это будут сложные 12 месяцев, и Tesla не застрахована от глобальной экономической ситуации ", — сказал Маск на собрании акционеров Tesla в Остине, штат Техас.

Он также добавил, что макроэкономическая среда будет "сложной как минимум в течение следующих 12 месяцев". Однако в ближайшие 12 месяцев наступит переломный момент, и долгосрочные инвесторы в Tesla будут чувствовать себя "отлично".

Новые автомобили Tesla

По словам Илона Маска, два пока безымянных продукта будут "на голову превыше всего, что есть на рынке". Tesla также работает над автомобилем следующего поколения, который будет дешевле нынешних предложений на рынке.

Кроме того, Макс пообещал обновить Tesla Roadster в 2024 году. Он добавил, что новый родстер "не принесет большую прибыль, но будет "больным".

Порадовал предприниматель также ожидающих старта продаж Cybertruck. По словам Маска, пикап поступит в продажу уже в этом году.



Напомним, глава Tesla Илон Маск поделился секретом своего богатства. Предприниматель спит по 6 часов в сутки.