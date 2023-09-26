Індекс Опендатаботу: у рейтингу лідирує Укрзалізниця

Укрзалізниця зайняла лідерські позиції у рейтингу найуспішніших бізнесів платформи. Фото: Укрзалізниця

Опендатабот опублікував індекс топових підприємств України. До переліку потрапили найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією. Укрзалізниця зайняла лідерські позиції у рейтингу найуспішніших бізнесів платформи.

Укрзалізниця лідирує

Повідомляється, що Укрзалізниця впевнено посіла перше місце у категорії "Транспорт та пошта".

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Також серед топ-бізнесів у цій галузі — низка лідерів паливного, транспортного та поштового ринків.

Зауважимо, Індекс Опендатаботу — аналітичний інструмент для оцінки реального становища та географії українського бізнесу, який базується на даних з державних реєстрів.

Вказаний індекс охоплює 21 галузь та відображає у кожній 10 лідерів.

При складанні Індексу Опендатабота враховані як фінансові показники (фінансова звітність компаній за 2022 рік), так й ділова репутація бізнесів. Зокрема, з переліку вилучені підсанкційні компанії або ж бізнеси, що мають власників з Російської Федерації.

Нагадаємо, голова правління Укрзалізниці Євген Лященко розповів, що компанія збирається провести ще один тендер. Так, за його словами, майбутні зміни обійдуться в майже 2 млрд гривень.

Зазначається, що найближчим часом Укрзалізниця планує провести тендер на закупівлю 44 вагонів на суму 1,9 мільярда гривень. Ці вагони очікують отримати у 2024 — 2025 роках, також в компанії сподіваються, що на конкурс відгукнеться Крюківський вагонобудівний завод.