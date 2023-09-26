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Индекс Опендатабота: в рейтинге лидирует Укрзализныця

26 сентября 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Индекс Опендатабота: в рейтинге лидирует Укрзализныця
Укрзализныця заняла лидерские позиции в рейтинге самых успешных бизнес-платформ. Фото: Укрзализныця
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Опендатабот опубликовал индекс топовых предприятий Украины. В список попали крупнейшие по обороту бизнесы с безупречной деловой репутацией. Укрзализныця заняла лидерские позиции в рейтинге самых успешных бизнес-платформ.

Укрзализныця лидирует

Сообщается, что Укрзализныця уверенно заняла первое место в категории "Транспорт и почта".

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Также среди топ-бизнесов в этой области ряд лидеров топливного, транспортного и почтового рынков.

Укрзализныця лидирует

Отметим, что Индекс Опендатабота — аналитический инструмент для оценки реального положения и географии украинского бизнеса, который базируется на данных из государственных реестров.

Указанный индекс охватывает 21 отрасль и отражает у каждой 10 лидеров.

При составлении Индекса Опендатабота учтены как финансовые показатели (финансовая отчетность компаний за 2022 год), так и деловая репутация бизнесов. В частности, из перечня изъяты подсанкционные компании или бизнесы, имеющие собственников из Российской Федерации.

Напомним, глава правления Укрзализныци Евгений Лященко рассказал, что компания собирается провести еще один тендер. Так, по его словам, грядущие изменения обойдутся почти в 2 млрд гривен.

В ближайшее время Укрзализныця планирует провести тендер на закупку 44 вагонов на сумму 1,9 миллиарда гривен. Эти вагоны ожидают получить в 2024 — 2025 годах, также в компании надеются, что на конкурс отзовется Крюковский вагоностроительный завод.

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