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Кабмін повідомив про гранти для бізнесу ветеранів війни — що пропонують

7 листопада 2023 18:47
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Ілля Рябінін
редактор
Кабмін повідомив про гранти для бізнесу ветеранів війни — що пропонують
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, спрямоване на вдосконалення програми єРобота для бізнесу ветеранів війни. Тепер ветерани-підприємці зможуть отримувати гранти.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Відтепер ветерани-підприємці за кошти гранту єРобота зможуть оплатити оренду нежитлових приміщень або землі. Уряд сьогодні вдосконалив програму єРобота для ветеранського бізнесу", — зазначив Шмигаль.

Як сказав політик, сума гранту стане більш диференційованою в залежності від категорії отримувача та кількості створених робочих місць. Загалом ветеран-підприємець зможе отримати максимальний грант на суму 1 мільйона гривень, члени його родини — на суму до 500 тис. грн.

Кабмін повідомив про гранти для бізнесу ветеранів війни — що пропонують
Пост Шмигаля. Джерело: Telegram

Нагадаємо, що раніше Денис Шмигаль заявив про те, як уряд буде підтримувати українських виробників при державних закупівлях. Також політик розповів, які переваги отримає ЄС із членством України. 

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