Кабмін повідомив про гранти для бізнесу ветеранів війни — що пропонують
Кабінет міністрів України ухвалив рішення, спрямоване на вдосконалення програми єРобота для бізнесу ветеранів війни. Тепер ветерани-підприємці зможуть отримувати гранти.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Бізнес для ветеранів війни — що відомо
"Відтепер ветерани-підприємці за кошти гранту єРобота зможуть оплатити оренду нежитлових приміщень або землі. Уряд сьогодні вдосконалив програму єРобота для ветеранського бізнесу", — зазначив Шмигаль.
Як сказав політик, сума гранту стане більш диференційованою в залежності від категорії отримувача та кількості створених робочих місць. Загалом ветеран-підприємець зможе отримати максимальний грант на суму 1 мільйона гривень, члени його родини — на суму до 500 тис. грн.
Нагадаємо, що раніше Денис Шмигаль заявив про те, як уряд буде підтримувати українських виробників при державних закупівлях. Також політик розповів, які переваги отримає ЄС із членством України.
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