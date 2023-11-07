Кабмин сообщил о грантах для бизнеса ветеранов войны — что предлагают

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Иллюстративное фото: соцсети

Кабинет министров Украины принял решение, направленное на усовершенствование программы работы для бизнеса ветеранов войны. Теперь ветераны-предприниматели смогут получать гранты.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Отныне ветераны-предприниматели за средства гранта єРобота смогут оплатить аренду нежилых помещений или земли. Правительство сегодня усовершенствовало программу єРобота для ветеранского бизнеса", — отметил Шмыгаль.

Как сказал политик, сумма гранта станет более дифференцированной в зависимости от категории получателя и количества созданных рабочих мест. В общей сложности ветеран-предприниматель сможет получить максимальный грант на сумму 1 миллиона гривен, члены его семьи — на сумму до 500 тыс. грн.

Пост Шмыгаля. Источник: Telegram

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил о том, как правительство будет поддерживать украинских производителей при государственных закупках. Также политик рассказал, какие преимущества получит ЕС с членством Украины.