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Коли в Україні відновлять роботу магазини Zara та Bershka: ЗМІ назвали терміни

22 квітня 2023 08:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Коли в Україні відновлять роботу магазини Zara та Bershka: ЗМІ назвали терміни
Магазин Zara у одному із торгових центрів. Фото: REUTERS/Borja Suarez
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міжнародна іспанська компанія Inditex Group може повернутись на український ринок. Zara, Bershka та інші магазини компанії можуть відкритися орієнтовно з серпня по листопад цього року.  

Про це повідомляє Forbes.

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Коли компанія відновить роботу в Україні

"Українська команда Inditex щомісяця обговорює з центральним офісом можливість повернення в Україну і чекає, коли їм нададуть можливість відкритися", — заявив голова української ради торгових центрів (УРТЦ) Максим Гаврюшин.

За його словами, якщо Inditex прийме рішення про відкриття, то підготовка може початися з липня і займе місяць. В такому випадку торгові точки зможуть відкритись з серпня по листопад цього року.

"Позитивними факторами для повернення ритейлера можуть бути вдалий контрнаступ ЗСУ і зниження інтенсивності та небезпеки обстрілів щонайменше для центру і заходу України влітку", — повідомив провідний експерт Colliers Ukraine у галузі торговельної нерухомості Ігор Заболоцький.

Компанія планувала повернутися в Україну навесні

Як виявилось, іспанський ритейлер міг відновити діяльність в Україні вже навесні. Однак цього не сталося.

"Всередині компанії є люди, які вважають, що з точки зору безпеки в Україні все ще не дуже добре", — додає джерело Forbes.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іспанії головний акціонер Zara Inditex SA Амансіо Ортега змушений щороку інвестувати мільярди євро. Причиною цього є податок на багатство.

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