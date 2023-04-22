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Когда в Украине возобновят работу магазины Zara и Bershka: СМИ назвали сроки

22 апреля 2023 08:35
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Надежда Клочко
Редактор
Когда в Украине возобновят работу магазины Zara и Bershka: СМИ назвали сроки
Магазин Zara в одном из торговых центров. Фото: REUTERS/Borja Suarez
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Международная испанская компания Inditex Group может вернуться на рынок Украины. Zara, Bershka и другие магазины компании могут открыться ориентировочно с августа по ноябрь этого года.

Об этом сообщает Forbes.

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"Украинская команда Inditex ежемесячно обсуждает с центральным офисом возможность возвращения в Украину и ждет, когда им предоставят возможность открыться", — заявил глава Украинского совета торговых центров (УРТЦ) Максим Гаврюшин.

По его словам, если Inditex примет решение об открытии, то подготовка может начаться с июля и займет месяц. В таком случае торговые точки смогут открыться с августа по ноябрь этого года.

"Положительными факторами для возвращения ритейлера могут быть удачное контрнаступление ВСУ и снижение интенсивности и опасности обстрелов по меньшей мере для центра и запада Украины летом", — сообщил ведущий эксперт Colliers Ukraine в области торговой недвижимости Игорь Заболоцкий.

Компания планировала вернуться в Украину весной

Как оказалось, испанский ритейлер мог возобновить деятельность на Украине уже весной. Однако этого не произошло.

"Внутри компании есть люди, считающие, что с точки зрения безопасности в Украине все еще не очень хорошо", — добавляет источник Forbes.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании главный акционер Zara Inditex SA Амансио Ортега вынужден ежегодно инвестировать миллиарды евро. Причиной тому является налог на богатство.

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