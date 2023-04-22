Когда в Украине возобновят работу магазины Zara и Bershka: СМИ назвали сроки
Международная испанская компания Inditex Group может вернуться на рынок Украины. Zara, Bershka и другие магазины компании могут открыться ориентировочно с августа по ноябрь этого года.
Об этом сообщает Forbes.
Когда компания возобновит работу в Украине
"Украинская команда Inditex ежемесячно обсуждает с центральным офисом возможность возвращения в Украину и ждет, когда им предоставят возможность открыться", — заявил глава Украинского совета торговых центров (УРТЦ) Максим Гаврюшин.
По его словам, если Inditex примет решение об открытии, то подготовка может начаться с июля и займет месяц. В таком случае торговые точки смогут открыться с августа по ноябрь этого года.
"Положительными факторами для возвращения ритейлера могут быть удачное контрнаступление ВСУ и снижение интенсивности и опасности обстрелов по меньшей мере для центра и запада Украины летом", — сообщил ведущий эксперт Colliers Ukraine в области торговой недвижимости Игорь Заболоцкий.
Компания планировала вернуться в Украину весной
Как оказалось, испанский ритейлер мог возобновить деятельность на Украине уже весной. Однако этого не произошло.
"Внутри компании есть люди, считающие, что с точки зрения безопасности в Украине все еще не очень хорошо", — добавляет источник Forbes.
Напомним, ранее сообщалось, что в Испании главный акционер Zara Inditex SA Амансио Ортега вынужден ежегодно инвестировать миллиарды евро. Причиной тому является налог на богатство.