Компанія Adani за місяць втратила понад 145 мільярдів доларів

Гаутам Адані

За місяць вартість бізнес-імперії Гаутама Адані втратила понад 145 млрд доларів. Падіння вартості акцій компаній почалося після негативного звіту американської компанії Hindenburg Research.

Про це повідомляє Financial Time.

Що відомо

Hindenburg Research звинуватив Adani в маніпуляціях з акціями та бухгалтерському шахрайстві.

Криза, яка охопила широкий набір підприємств, зменшила власні статки мільярдера на 79 млрд доларів з початку року.

Перед цьогорічним потрясінням Adani розширював свою імперію з шаленою швидкістю, набираючи більше боргів і просуваючись у сфери, які вимагали значних інвестицій, включаючи водневий і сонячний бізнес.

Але зараз кілька компаній Adani призупинили майбутні інвестиції, включаючи придбання вугільної електростанції за 847 млн доларів.

Нагадаємо, акції більшості компаній індійської Adani Group почали падіння наприкінці січня. Статки індійського мільярдера, найбагатшого бізнесмена Азії Гаутама Адані за два дні скоротились майже на 45 млрд доларів через падіння акцій його компанії Adani Group.

Акції різко впали після негативного звіту американської компанії Hindenburg Research. Так, 24 січня американська компанія опублікувала звіт за результатами дворічного розслідування про чисельні звинувачення у корпоративних зловживаннях компаній магната.

