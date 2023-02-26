Компания Adani за месяц потеряла более 145 миллиардов долларов

Гаутам Адани

За месяц стоимость бизнес-империи Гаутама Адани потеряла более 145 млрд долларов. Падение стоимости акций компаний началось после отрицательного отчета американской компании Hindenburg Research.

Об этом сообщает Financial Time.

Что известно

Hindenburg Research обвинил Adani в манипуляциях с акциями и бухгалтерском мошенничестве.

Кризис, охвативший широкий набор предприятий, уменьшил собственное состояние миллиардера на 79 млрд долларов с начала года.

Перед этим потрясением Adani расширял свою империю с бешеной скоростью, набирая больше долгов и продвигаясь в сферы, требовавшие значительных инвестиций, включая водородный и солнечный бизнес.

Но сейчас несколько компаний Adani приостановили будущие инвестиции, включая приобретение угольной электростанции за 847 миллионов долларов.

Напомним, акции большинства компаний индийской Adani Group начали падение в конце января. Состояние индийского миллиардера, самого богатого бизнесмена Азии Гаутама Адани за два дня сократилось почти на $45 млрд из-за падения акций его компании Adani Group.

Акции резко упали после отрицательного отчета американской компании Hindenburg Research. Так, 24 января американская компания опубликовала отчет по результатам двухлетнего расследования о многочисленных обвинениях в корпоративных злоупотреблениях компаний магната.