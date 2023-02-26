Компания Adani за месяц потеряла более 145 миллиардов долларов

Компания самого богатого человека в Азии за месяц потеряла более 145 млрд долларов: подробности
За месяц стоимость бизнес-империи Гаутама Адани потеряла более 145 млрд долларов. Падение стоимости акций компаний началось после отрицательного отчета американской компании Hindenburg Research.
Об этом сообщает Financial Time.
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Что известно
Hindenburg Research обвинил Adani в манипуляциях с акциями и бухгалтерском мошенничестве.
Кризис, охвативший широкий набор предприятий, уменьшил собственное состояние миллиардера на 79 млрд долларов с начала года.
Перед этим потрясением Adani расширял свою империю с бешеной скоростью, набирая больше долгов и продвигаясь в сферы, требовавшие значительных инвестиций, включая водородный и солнечный бизнес.
Но сейчас несколько компаний Adani приостановили будущие инвестиции, включая приобретение угольной электростанции за 847 миллионов долларов.
Напомним, акции большинства компаний индийской Adani Group начали падение в конце января. Состояние индийского миллиардера, самого богатого бизнесмена Азии Гаутама Адани за два дня сократилось почти на $45 млрд из-за падения акций его компании Adani Group.
Акции резко упали после отрицательного отчета американской компании Hindenburg Research. Так, 24 января американская компания опубликовала отчет по результатам двухлетнего расследования о многочисленных обвинениях в корпоративных злоупотреблениях компаний магната.